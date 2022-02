Eros Ramazzotti ieri e oggi com’era agli esordi FOTO

Una lunga carriera quella di Eros Ramazzotti, che fa emozionare il pubblico di tutto il mondo dagli anni ’80. Ha all’attivo ben 22 album, di cui 14 in studio, ed è ancora innamorato della musica come lo era da ragazzo.

Tante cose sono cambiate nella vita di Eros Ramazzotti, dalla carriera al suo privato. Ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, tra i giovani e poi tra i big, ha venduto più di 60 milioni di dischi nel mondo e ha tre splendidi figli. Ne ha fatta di strada. Vediamo la sua evoluzione nel corso degli anni.

Eros Ramazzotti, com’è cambiato

Nato a Roma il 28 ottobre 1963, vanta alle proprie spalle ben 40 anni di carriera, nel corso dei quali ha collaborato con star della musica internazionale, da Tina Turner a Cher, da Joe Cocker a Luciano Pavarotti.

È cresciuto nella periferia della Capitale, mostrando una chiara predisposizione per la musica fin da ragazzo. Spinto dal padre, cantante amatoriale, ha studiato pianoforte e poi chitarra. Da domanda presso il Conservatorio di Roma ma viene respinto. Per un po’ si allontana da questo mondo, iscrivendosi a ragioneria e provando a restare con i piedi per terra. La morte del suo compagno di banco, però, cambia tutto. Un drammatico incidente frutto dell’uso di droghe gli fa capire come la vita sia breve. Torna a suonare e non abbandona più il suo sogno.

Nel 1981 prende parte al Festival di Castrocaro. Viene notato da due produttori della DDD, casa di produzione appena nata. Roberto Galanti e Lando Lanni gli propongono un contratto. Dopo tre anni è al Festival di Sanremo tra le nuove proposte. Vince con Terra promessa. L’anno dopo torna in gara con i Big e propone Una storia importante, che ottiene il sesto posto. Trionfa l’anno seguente con Adesso tu.

I giovani lo adorano e così si impone anche al Festivalbar. Colleziona successi anche al di fuori dell’Italia, con Spike Lee che dirige il suo videoclip Cose della vita. Il suo nome fa il giro del mondo e nel 1996 cambia le regole del gioco. Pubblica Dove c’è musica, probabilmente il suo album più significativo, primo del quale ha pieno controllo. Ancora oggi è in grado di far battere cuori e soprattutto unire ai suoi concerti differenti generazioni.

Eros Ramazzotti, vita privata

I suoi fan hanno adorato fin da subito Michelle Hunziker come sua fidanzata prima e moglie poi. La loro unione porta alla nascita di Aurora Sophie, oggi personaggio ben noto nel mondo dello spettacolo. La piccola nasce nel 1996 e i due si sposano nel 1998, per poi dirsi addio nel 2002.

Una separazione dolorosa, frutto del periodo più duro della vita di Michelle Hunziker, costretta a lasciarsi alle spalle i propri affetti da una setta che aveva preso possesso della sua vita.

Nel 2011 diventa di nuovo padre. Nasce Raffaella Maria, frutto dell’amore con la modella Marica Pellegrinelli, conosciuta quando aveva appena 21 anni. La coppia si è sposata nel 2014 e un anno dopo è nato Gabriele Tullio. I due si sono separati nel 2019 e da allora Eros è ufficialmente single.

