Gf Vip, Katia e Soleil smascherate? La frase agli autori è da brividi

Gf Vip: Katia e Soleil vengono smascherate per il loro comportamento? Scopriamo cosa hanno combinato e la brutta frase rivolta agli autori.

Tramano e colpiscono nell’ombra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, che avvicinandosi alle battute finali di questa edizione del Grande Fratello non risparmiano nessuno dalle loro critiche. Le due concorrenti si sono confrontate all’interno della casa, parlando dei vari coinquilini e rendendosi protagoniste anche di critiche pesanti. In particolare, ci sarebbe una frase di Katia, rivolta agli autori, che fa davvero molto discutere: scopriamo cosa è successo.

Gf Vip: le critiche di Katia e Soleil

Chiacchierando all’interno della casa, le due donne hanno dato libero sfogo alle loro critiche, non risparmiando praticamente nessuno. Gli attacchi sono stati rivolti in maniera particolare a Lulù, che secondo Katia e Soleil non meriterebbe la finale, anzi sarebbe stata sempre protetta all’interno del programma, non subendo conseguenze dopo scenate assurde. Le due hanno accusato Lulù di essere falsa e volgare, facendo capire con forza il loro pensiero verso la ragazza.

Ciò che ha colpito però è soprattutto una richiesta di Katia Ricciarelli, che chiamata in confessionale avrebbe chiesto agli autori di censurare quello scambio di battute con Soleil, altrimenti, se fosse stato mandato in onda, si sarebbe alzata e se ne sarebbe andata. Delle considerazioni decisamente fuori luogo quelle della gieffina, che ha avanzato una richiesta decisamente non accettabile.

Insomma il finale si avvicina e la tensione tale e questo scambio di battute tra Katia e Soleil rischia di incendiare ancora di più l’ultimo mese di convivenza all’interno della casa. Lulù è stata la più bersagliata, ma le due donne non hanno risparmiato davvero nessuno dai loro attacchi e ora vedremo come gli altri concorrenti reagiranno a queste cattiverie rivolte verso di loro.

