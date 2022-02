Katia Follesa prima e dopo: come è dimagrita FOTO

Negli ultimi tempi Katia Follesa è cambiata tantissimo: scopriamo com’è dimagrita la nota attrice comica.

Katia Follesa sta per tornare protagonista in televisione con Michelle Impossible, programma in cui affiancherà Michela Giraud e Michelle Hunziker nel celebrare la lunga carriera della showgirl italo-svizzera con la presenza di tantissimi amici. L’anno scorso l’abbiamo vista a Lol ed è apparsa notevolmente cambiata: Katia Follesa ha infatti perso molto peso, circa venti chili. Scopriamo dunque com’è dimagrita e perché ha dovuto sottoporsi a una dieta così ferrea.

Katia Follesa, com’è dimagrita

Non è passato inosservato il cambiamento fisico della donna, che ha perso circa 20 chili grazie a una dieta ferrea. Katia Follesa ha dovuto seguire un regime alimentare molto severo a causa di una malattia che la affligge: la cardiomiopatia ipertrofica. Si tratta di una defezione cardiaca che può essere molto pericolosa e proprio per tenerla sotto controllo ha deciso di adottare uno stile di vita più sano e controllato.

Dopo la perdita di peso, la comica ha dichiarato di sentirsi molto meglio. Ora non ha più l’affanno o la tachicardia quando riposa e la sua salute è globalmente migliorata dopo la dieta. Il problema congenito al cuore l’ha portata a intraprendere un percorso medico con un nutrizionista, cui ha affiancato il lavoro con un personal trailer. Allenamento e dieta sono state le chiavi del dimagrimento di Katia Follesa, una perdita di peso fondamentale per curare il suo stato di salute.

La conduttrice è diventata anche testimonial del Progetto Cor, che è stato istituito dal Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation e ha l’obiettivo di migliorare lo stile di vita dei pazienti con problemi al cuore e di promuovere le campagne volte a prevenire problemi cardiovascolari. Katia Follesa ha dunque mostrato la via per affrontare al meglio le malattie al cuore con uno stile di vita sano e regolare.

