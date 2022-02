Più bella cosa storia testo significato canzone Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Il testo in italiano di Più bella cosa è tra le più emozionanti tra le canzoni di Eros Ramazzotti. È dedicata a Michelle Hunziker ma in pochi conoscono la vera storia della canzone

Più bella cosa non c’è, quanti almeno una volta nella vita non hanno canticchiato il ritornello di una canzone più famose di Eros Ramazzotti? Una canzone iconica che nel corso del programma Michelle Impossible è stata riproposta dall’artista che l’ha dedicata alla sua ex moglie e nuova amica. “Ora canto la tua canzone” ha esclamato Eros Ramazzotti durante la trasmissione e prima di eseguire il brano live emozionando Michelle, il pubblico in studio e a casa.

A tutti i fan del cantante e della coppia, subito è venuto in mente il video di Più bella cosa che conta oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube. Ripercorriamo la storia del brano.

Più bella cosa storia significato

Più bella cosa è stata scritta da Eros Ramazzotti nel 1995. Complice anche un videoclip studiato ad hoc per il testo diventa una hit mondiale e compare nell’album Dove c’è musica. Il singolo viene lanciato a febbraio e la prima esibizione dal vivo avviene durante il Festivalbar quando già era diventato un tormentone. La canzone ha scalato le classifiche d’Europa (soprattutto in Francia e Spagna) e America Latina e ha permesso a Eros Ramazzotti di conquistare l’MTV Europe Gold Awards

In un’intervista a Il Messaggero, Eros Ramazzotti aveva dichiarato che in realtà Più bella cosa non era dedicata a Michelle Hunziker e che l’aveva scritta nel 1995 per un’altra cosa. All’epoca il cantautore disse che era un’indiscrezione che era partita e non si era più fermata. Va detto che Eros ha conosciuto Michelle proprio nel 1995 e che tra l’altro, come abbiamo scritto in precedenza, a Michelle Impossible ha annunciato Più bella cosa come la canzone della ex moglie. A prescindere da chi fosse ad ispirare il testo, nel corso del tempo è diventata comunque la canzone di Michelle Hunziker che appare anche nel video.

Il significato della canzone è abbastanza semplice. Eros Ramazzotti canta del suo grande amore raccontando come la storia sia iniziata senza un perché e come questo sentimento gli abbia cambiato la vita e sia sempre da alimentare. Alcuni interpretano le parole del testo anche come un inno alla musica, in particolare nel passaggio “Com’è che non passa con gli anni miei / La voglia infinita di te” in quanto conoscendo da poco Michelle è una frase che non si cuce addosso ad una relazione appena nata.

Più bella cosa testo canzone

Com’è cominciata io non saprei

La storia infinita con te

Che sei diventata la mia lei

Di tutta una vita per me

Ci vuole passione con te

E un briciolo di pazzia

Ci vuole pensiero perciò

Lavoro di fantasia

Ricordi la volta che ti cantai

Fu subito brivido sì

Ti dico una cosa se non la sai

Per me vale ancora così

Ci vuole passione con te

Non deve mancar mai

Ci vuole mestiere perché

Lavoro di cuore lo sai

Cantare d’amore non basta mai

Ne servirà di più

Per dirtelo ancora per dirti che

Più bella cosa non c’è

Più bella cosa di te

Unica come sei

Immensa quando vuoi

Grazie di esistere

Com’è che non passa con gli anni miei

La voglia infinita di te

Cos’è quel mistero che ancora sei

Che porto qui dentro di me

Saranno i momenti che ho

Quegli attimi che mi dai

Saranno parole però

Lavoro di voce lo sai

Cantare d’amore non basta mai

Ne servirà di più

Per dirtelo ancora per dirti che

Più bella cosa non c’è

Più bella cosa di te

Unica come sei

Immensa quando vuoi

Grazie di esistere

Più bella cosa non c’è

Più bella cosa di te

Unica come sei

Immensa quando vuoi

Grazie di esistere

Grazie di esistere

Più bella cosa non c’è

Di te

Grazie di esistere

