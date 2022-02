Anna Kanakis oggi che fine ha fatto l’attrice FOTO

Avete mai sentito parlare di Anna Kanakis? È stata una celebre Miss Italia e nel corso della sua carriera ha lavorato come attrice, modella e scrittrice. Scopriamo un po’ quella che è stata la sua vita.

Com’è cambiata Anna Kanakis nel corso degli anni? Cosa fa oggi la splendida Miss Italia 1977? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

Anna Kanakis, carriera

Nata a Messina l’1 febbraio 1962, Anna Kanakis è stato un volto celebre della televisione italiana sul finire degli anni ’70. Il suo cognome è greco essendo figlia di un ingegnere nato a Creta. Sua madre è invece nata a Tortorici, nel messinese, di professione avvocato. La sua carriera ha raggiunto la svolta quando era ancora giovanissima. Appena 15enne ha infatti vinto Miss Italia (la più giovane di sempre, dopo una modifica del regolamento). Nel 1981 ha poi partecipato a Miss Universo.

La sua è stata una carriera a dir poco brillante, prendendo parte a numerosi film per il cinema e la televisione, dal 1980 in poi. Presente in svariate commedie, da Attila flagello di Dio a Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio. Il suo primo ruolo drammatico giunge con ‘o Re, con Giancarlo Giannini e Ornella Muti.

La sua vita ha poi preso una svolta inattesa. Ha infatti ricoperto il ruolo di dirigente nazionale Cultura e Spettacolo dell’Unione Democratica per la Repubblica. Dopo la breve esperienza politica nel partito fondato da Francesco Cossiga, si è dedicata alla scrittura. Nel 2010 ha pubblicato il romanzo Sei così mia quando dormi: L’ultimo scandaloso amore di George Sand. Un anno dopo pubblicò L’amante di Goebbels.

Anna Kanakis, vita privata

Nel 1981 era molto apprezzata e ricercata. La sua carriera attoriale stava esplodendo e in quest’anno sposò Claudio Simonetti, compositore e musicista del gruppo rock Goblin. La coppia divorziò però pochi anni dopo. Dopo essersi sposata molto giovane, ha atteso fino al 2004 per tornare a prendere marito, il veneziano Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini, tra gli ultimi dogi di Venezia.

Anna Kanakis oggi, che fine ha fatto

Dopo l’esordio editoriale del 2010 con Sei così mia quando dormi: L’ultimo scandaloso amore di George Sand, Anna Kanakis si è dedicata sempre più alla scrittura. Ha scritto un secondo romanzo, come detto, raccontando la vera storia di Lida Baarova, attrice cecoslovacca che fu amante di Goebbels nel 1938. Fino al 2015 è stata poi impegnata come blogger de Il Fatto Quotidiano.

