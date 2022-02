Anticipazioni Dritto e Rovescio ospiti puntata 17 febbraio

Dritto e Rovescio, vediamo le anticipazioni della puntata di giovedì 17 febbraio e quali ospiti ci saranno.

Torna l’appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento giornalisti di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio. Tanti temi trattati e come al solito ci saranno ospiti importanti ad arricchire la serata: scopriamo tutte le anticipazioni sulla puntata di giovedì 17 febbraio.

Dritto e Rovescio, anticipazioni e ospiti della puntata di giovedì 17 febbraio

Ci sarà un importante ospite, che verrà intervistato da Paolo Del Debbio nel corso della serata: si tratta di Antonio Tajani, il vice presidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia, con un passato da Presidente del Parlamento europeo. Tanti i temi che verranno affrontati nel corso dell’intervista e in generale della puntata. Occhi puntati naturalmente sulla situazione tra Ucraine e Russia, col rischio del conflitto e la crisi internazionale e tutte le conseguenze del caso, come l’aumento del gas e delle bollette. Poi si parlerà della riforma della giustizia e dei referendum, con un occhio particolare al tema dell’eutanasia, al centro del dibattito in questi giorni a causa della decisione della Corte Costituzionale di non concedere il referendum.

Spazio poi naturalmente a quello che ormai è il grande tema del nostro tempo: il Covid-19. Si parlerà delle nuove misure, tra l’allentamento delle restrizioni e il calo dei contagi, ma anche di momenti di attualità legati al virus. Si andrà a sviscerare con cura il tema delle credenze scientifiche su cui si basano le convinzioni dei no vax e, per restare in tema, si parlerà della famiglia di Modena che ha richiesto solo sangue di no vax, rifiutando quindi quello dei vaccinati, per l’operazione del figlio di appena due anni. Tantissimi temi dunque per la puntata del 17 febbraio di Dritto e Rovescio.

