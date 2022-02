Franco 126 in concerto: tour 2022 prezzi biglietti

Franco 126 ha annunciato le date del suo tour estivo e ha riprogrammato i due concerti nei palazzetti: scopriamo tutti i dettagli.

Arrivano importanti notizie sui prossimi concerti di Franco 126. Il cantautore romano, reduce dal successo del suo ultimo album, Multisala, e dall’uscita dell’EP Uscire di scena, tornerà quest’estate a esibirsi live in giro per l’Italia. Tramite il proprio profilo Instagram, infatti, il cantante ha annunciato le date del tour estivo e le nuove date dei due concerti nei palazzetti previsti per il mese di marzo, ma che sono stati riprogrammati a settembre a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Scopriamo dunque tutte le date del tour e i dettagli per assistere ai concerti.

Franco 126, le date del tour estivo

Saranno 8 le date che comporranno il tour estivo di Franco 126, prima dei due grandi concerti e Milano e Roma che chiuderanno l’avventura del cantante romano. Le esibizioni al Mediolanum Forum di Milano e al Palazzo dello sport di Roma erano previste per marzo, ma sono state spostate a settembre a causa delle restrizioni anti-covid vigenti.

Per quanto riguarda i biglietti, quelli acquistati per le date riprogrammate di Milano e Roma restano validi, mentre quelli che serviranno per assistere alle altre date del tour saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di venerdì 18 febbraio sul sito ufficiale di TicketOne, e dalle ore 10:00 di mercoledì 23 febbraio presso i rivenditori ufficiali. Chiaramente, le condizioni per assistere ai concerti potrebbero variare a seconda delle possibili limitazioni dovute alla pandemia, ma tutti i dettagli saranno indicati al momento dell’acquisto del biglietto o verranno tempestivamente comunicati.

Queste le date del tour di Franco 126:

17 giugno: Nova – Bologna

2 luglio: Viper summer Festival – Firenze

14 luglio: Parco della musica – Padova

16 luglio: Balena festival preview – Genova

23 luglio: Parco Gondar – Gallipoli

30 luglio: Mamamia festival – Senigallia (MI)

5 agosto: Piccolo parco urbano – Bagheria (PA)

6 agosto: Villa Bellini – Catania

22 settembre: Mediolanum Forum – Milano

24 settembre: Palazzo dello sport – Roma

