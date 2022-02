Goblin significato perché il gruppo si chiama così

I Goblin sono un gruppo progressive rock storico. Una band che ha saputo ritagliarsi il proprio spazio nel mondo del cinema, realizzando colonne sonore per molti dei film di Dario Argento, e non solo.

Spieghiamo ai più giovani chi sono i Goblin e, curiosità che potrebbero non conoscere anche gli amanti di musica di altre generazioni, perché il gruppo rock decise di chiamarsi proprio così.

Goblin, storia del gruppo rock

I Goblin sono un gruppo progressive rock italiano, fondato nel 1975. La loro attività è proseguita con grandi successi fino al 1989, per poi vedere i membri dividersi e seguire strade differenti. Dieci anni di silenzio e poi il doppio ritorno, dapprima nel 2000 e poi nel 2005. Questa seconda volta è stata quella giusta, dal momento che ancora oggi sono in attività.

Hanno pubblicato 22 album totali, di cui 19 in studio e 3 raccolte. La loro storia è legata a stretto giro con il mondo del cinema. Dario Argento, dopo aver ascoltato alcune loro canzoni, decide di far registrare alla band la colonna sonora di Profondo rosso. L’anno dopo i brani di Roller vennero sfruttati da George A. Romero per Wampyr. Ecco un po’ di film che li hanno visti impegnati:

Suspiria

La via della droga

Zombi/Dawn of the dead

Amo non amo

Squadra antigangsters

Patrick

Contamination

Buio Omega

Notturno

Phenomena

La chiesa

Goblin, significato

Non si hanno informazioni sulla scelta del nome da parte di Claudio Simonetti (ex marito dell’attrice, modella e scrittrice Anna Kanakis) e Massimo Morante, che nel 1973 fondarono la band i Goblin, registrando alcune demo. Viene da pensare che dei giovani musicisti rock si siano lasciati affascinare dall’immaginario di questa creatura maligna del folklore, presente in numerose tradizioni differenti, oltre che nel genere fantasy di romanzi, film, fumetti e giochi da tavolo. Di certo un nome calzante per i tipi di film per i quali hanno realizzato numerose colonne sonore, dato il tema ricorrente dell’horror.

