Una Mamma per Amica Revival 2 quando esce

Tutto pronto per la quarta stagione de La fantastica signora Maisel, ovvero The Marvelous Mrs Maisel. Avevamo lasciato Midge alle prese con una cocente delusione, abbandonata in aeroporto da Shy Baldwin. Costretta a rifare la scalata verso il successo, quando tutto sembrava ormai a portata di mano. I nuovi episodi saranno sia un colpo al cuore che motivo d’orgoglio per lei, pronta a far vedere al mondo di che pasta è fatta.

Scopriamo insieme l’importante annuncio dato da Rachel Brosnahan, protagonista della serie, la produzione e tutto il cast. Una notizia agrodolce per i fan, che però sanno come sia giusto che le cose vadano così: tits up!

La fantastica signora Maisel 4 streaming

Venerdì 18 febbraio farà il proprio esordio su Prime Video la quarta stagione de La fantastica signora Maisel. C’è grande attesa da parte dei fan, che potranno apprezzare le nuove avventure di Midge accedendo al proprio account Amazon. L’app è disponibile via smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

La fantastica signora Maisel 5

Rachel Brosnahan, protagonista della serie, ha spiegato in un post come pochi giorni fa il cast si sia ritrovato. Nessuna festa per celebrare l’arrivo della quarta stagione, bensì l’inizio delle riprese della quinta stagione de La fantastica signora Maisel. Un incontro dolceamaro, come spiegato dall’attrice, dal momento che i nuovi episodi attualmente in lavorazione saranno anche gli ultimi. Per quanto la serie sia amatissima e potenzialmente in grado di proseguire per altri anni a venire, è giusto rispettare l’evoluzione della storia. Amy Sherman-Palladino non intende ritrovarsi a vivere lo stesso incubo di Una mamma per amica. Questa serie finirà secondo i suoi termini. Molto meglio concludere il tutto con la quinta stagione piuttosto che rischiare la cancellazione alla settima, proponendo un finale affrettato. Non si ha ovviamente una data d’uscita per la prossima serie ma viene da pensare che possa trovare spazio su Prime Video nella seconda parte del 2023.

Una mamma per amica revival 2 si farà

Impossibile parlare di Amy Sherman-Palladino e non pensare quasi automaticamente a Gilmore Girls, in Italia tradotto come Una mamma per amica. Nel 2016 ha trovato spazio su Netflix una miniserie revival. Quattro episodi che hanno riportato sugli schermi di tutto il mondo Lorelai e Rory Gilmore, così come tutto il resto del ricco e adorato cast. Il finale è stato sorprendente, amato e odiato dai fan di vecchia data, tutti concordi però nel volere una seconda parte del revival, che possa davvero porre la parola fine alla serie.

I rumor non sono mai mancati e anno dopo anno si suppone il ritorno dello show. Nel 2020, intervistata dal New York Times, Amy Sherman-Palladino si era espressa in maniera chiara, sottolineando come le serie incentrate su storie famigliari non abbiano dei veri e propri finali totali. C’è sempre qualcosa da dire, se si vuole. Ciò apre le porte a un possibile ritorno della serie. Ci saranno sempre confronti, contrasti, storie e tanto altro, perché è il naturale procedere della vita, ha spiegato. Ha descritto la serie revival come un’esperienza meravigliosa. Un momento in cui tutti si sono ritrovati, ricordando perché si adoravano così tanto. C’è dunque speranza? Di sicuro. L’autrice ha infatti spiegato come serva soltanto del tempo. Con le giuste tempistiche, un secondo revival potrebbe accadere.

Al di là della questione organizzativa del cast, decisamente ampio e dunque difficile da portare sul set nello stesso periodo, il vero ostacolo era rappresentato dal successo de La fantastica signora Maisel. L’accordo con Amazon Prime Video doveva aveva la precedenza e per questo la notizia che la quinta stagione sarà anche l’ultima è tanto amara quanto dolce. La chiusura di questa storia potrebbe condurre a un nuovo finale, quello di Gilmore Girls.

Una Mamma per Amica Revival 2 quando esce

Premesso come tutto sia altamente incerto, sapere che Amy Sherman-Palladino sia intenzionata da un po’ di anni a tornare a Stars Hollow con Lorelai e Rory Gilmore è rincuorante. Come sottolineato da Rachel Brosnahan, le riprese della quinta stagione di Mrs. Maisel sono appena iniziate. La produzione sarà molto lunga e la serie potrebbe fare il proprio esordio conclusivo nella seconda parte del 2023. Viene de pensare, dunque, a un possibile annuncio di Una mamma per amica revival 2 per inizio 2024. Tra riprese e post-produzione, però, si potrebbe essere costretti ad attendere il 2025 per riprendere il discorso interrotto sotto quell’iconico gazebo.

Season 5, and step on it. 🚕 We’re excited to announce #MrsMaisel will be back for a fifth and final season! pic.twitter.com/tuExYDWwMN — The Marvelous Mrs. Maisel (@MaiselTV) February 17, 2022

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI