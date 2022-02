Elisa tracklist Ritorno al futuro / Back to te future: il doppio album della cantante

Arriva Ritorno al futuro / Back to te future, il nuovo album di Elisa: vediamo la tracklist e i duetti del CD.

Reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo, alle spalle di Mahmood e Blanco, Elisa ha pubblicato il suo nuovo album, l’undicesimo in studio della sua carriera. A quattro anni di distanza da Diari aperti torna dunque Elisa, con un doppio album che fonde le due anime della cantante: ci sarà infatti una parte del CD in italiano e una in inglese, un omaggio alla capacità dell’artista di saper ammaliare in entrambe le lingue. Vediamo dunque la tracklist dell’album e gli ospiti presenti nell’album.

QUELLO CHE MANCA TESTO E SIGNIFICATO CANZONE ELISA E RKOMI

Ritorno al futuro / Back to te future: il nuovo album di Elisa

Sono 25 le canzoni che compongono il nuovo album di Elisa: 13 in inglese e 12 in italiano. Nessun duetto per la parte in inglese, mentre ci saranno diversi ospiti in quella in italiano. Abbiamo già sentito Quello che manca con Rkomi, terza collaborazione con il rapper milanese, ma ci saranno anche altri esponenti della scena musicale italiana come Jovanotti e il trio femminile composto da Elodie, Giorgia e Roshelle. Batteria impressionante anche di producer: dal marito Andrea Rigonat ad altri grandi protagonisti come Mace e Don Joe.

Ritorno al futuro / Back to te future: la tracklist italiana

A Tempo perso – Prodotta da Sixpm

Seta – Prodotta da Drd

Come Sei Veramente – Prodotta Andrea Rigonat, Add. Prod. Michelangelo

O Forse Sei Tu – Prodotta da Andrea Rigonat

Litoranea – Prodotta da Elisa & Mace

Quello Che Manca Feat. Rkomi – Prodotta da Sixpm

Luglio feat. Elodie, Giorgia, Roshelle – Prodotta da Elisa & Mace

Come Te Nessuno Mai – Prodotta da Andrea Rigonat

Non Me Ne Pento – Prodotta da Don Joe

Palla Al Centro feat. Jovanotti – Prodotta da Drd

Chi Lo Sa – Prodotta da Andrea Rigonat

Quando Arriva La Notte – Prodotta da Mace & Venerus

Ritorno al futuro / Back to te future: la tracklist inglese

Show’s Rollin’ – Prodotta da Elisa, Marz & Zef

Let Me –Prodotta da Elisa

Drink To Me –Prodotta da Elisa, Marz & Zef

I Feel It In The Earth –Prodotta da Elisa

Ordinary Day –Prodotta da Andrea Rigonat

Tears My Roll Down Now –Prodotta da Elisa & Andrea Rigonat

Fuckin’ Believers –Prodotta da Elisa

Hope –Prodotta da Elisa & Stevie Aiello

Domino –Prodotta da Elisa & Sixpm

Like I Want You –Prodotta da Shablo & Elisa

My Mission –Prodotta da Elisa

Fire –Prodotta da Elisa, Marz & Zef

Let It Go To Waste On Me –Prodotta da Elisa

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI