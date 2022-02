Nuovo appuntamento con Fosca Innocenti, fiction Mediaset con protagonista Vanessa Incontrada. I casi fronteggiati dal vice questore e dalla sua squadra al femminile hanno conquistato il pubblico italiano. Nella nuova puntata ci sarà spazio per un nuovo uomo nella vita della protagonista, mentre Cosimo si prepara all’addio.

Le anticipazioni della terza puntata di Fosca Innocenti, in programma venerdì 25 febbraio in prima serata su Canale 5. Ecco il nuovo caso che il vice questore e la sua squadra dovrà affrontare. Spazio ovviamente anche all’ambito privato della protagonista, sempre più complicato.

Fosca Innocenti, anticipazioni terza puntata

Ecco le anticipazioni della terza puntata di Fosca Innocenti, in programma per venerdì 25 febbraio in prima serata su Canale 5, alle ore 21.20. Il titolo è Il canto del cigno. Un nuovo caso molto complesso per il vice questore Fosca e la sua squadra. Si ritrovano a indagare sulla morte i Jutta Fisher, una cantante lirica di fama internazionale. Il suo cadavere viene ritrovato in quello che tutti conoscono come il bosco del diavolo.

Le sue ultime ore di vita sono state un po’ strane. Ha infatti accettato di esibirsi all’interno di un agriturismo di Arezzo, a conduzione famigliare. Una volta giunta l’alba, però, di lei si erano perse le tracce, lasciandosi alle spalle Alberto Morucci, suo compagno, ma anche il suo storico manager.

Indagini decisamente speciali per Fosca Innocenti. Il vice questore infatti incontra un critico musicale, Marcello Ognis. Un uomo decisamente affascinante che per la prima volta dopo Cosimo riesce a stuzzicare la sua fantasia.

Conosceva benissimo Jutta Fisher e potrebbe essere la chiave per risolvere il caso. Fosca si ritrova così a mettere da parte, sorprendentemente, la preoccupazione per la partenza imminente di Cosimo per New York. È molto attratta da Marcello e questo potrebbe cambiare le cose. Giulia, invece, lavora a un altro caso. Prova a risalire all’identità di uno spacciatore che ha venduto droga a due giovani fidanzati.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI