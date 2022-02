Stasera torna l’appuntamento con C’è posta per te: vediamo gli ospiti presenti in studio per la puntata di sabato 19 febbraio.

Come ogni sabato, torna stasera l’appuntamento con C’è posta per te, uno dei programmi più amati dagli italiani. In onda come al solito in prima serata su Canale 5, insieme a Maria De Filippi ci saranno diversi ospiti molto attesi e storie toccanti e molto intense. Vediamo dunque cosa ci aspetta nella puntata di questa sera sabato 19 febbraio di C’è posta per te.

C’è posta per te: gli ospiti della puntata di sabato 19 febbraio

Sorprese ed emozioni a non finire anche nella puntata del 19 febbraio di C’è posta per te, giunto ormai alla venticinquesima edizione e ancora tra i programmi di maggiore successo della televisione italiana. Nello studio di Maria De Filippi arriverà un grande ospite proveniente dal mondo dello sport, un altro eroe della Nazionale italiana dopo il CT Roberto Mancini, che quest’anno ha già preso parte al programma nei panni di ospite. Stavolta ci sarà un calciatore, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, grande protagonista anche con la maglia della Nazionale con cui quest’estate ha vinto l’Europeo.

Insieme al calciatore partenopeo ci saranno anche due comici ad arricchire la serata e a portare tutta la loro comicità nello studio. Si tratta di Pio e Amedeo, uno dei duo comici più divertenti e irriverenti del panorama italiana. I due sono reduci dal successo del loro ultimo film, Belli Ciao, uscito al cinema a inizio gennaio e in alcuni casi ancora in programmazione.

Puntata ricca anche stasera sabato 19 febbraio dunque, con Lorenzo Insigne e con Pio e Amedeo che saranno i grandi ospiti di Maria De Filippi. Poi, come al solito, ci saranno le storie di C’è posta per te, pronte come sempre a far emozionare gli spettatori.

