Stripper testo e significato canzone Achille Lauro

Achille Lauro è tra i cantanti in gara in Una voce per San Marino, il contest che regalerà l’accesso all’Eurovision al vincitore.

L’Italia ha i suoi rappresentanti all’Eurovision Song Contest del 2022, che si svolgerà a Torino, e saranno ovviamente Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo col brano Brividi. Anche altri cantanti italiani però possono guadagnarsi l’accesso alla prestigiosa kermesse musicale: San Marino ha infatti organizzato un contest per scegliere il proprio rappresentante per la gara. Tra gli artisti che concorrono c’è anche Achille Lauro, che presenta il brano Stripper. Vediamo il testo e il significato della canzone.

Achille Lauro, il significato di Stripper

Brano rock di Achille Lauro, che esalta la sua fluidità e la sua libertà. La sua stripper è un inno a essere sé stessi, ad assecondare le proprie voglie e a vivere al massimo la propria vita.

Achille Lauro, il testo di Stripper

Like a virgin, virgin

questo è un film London calling, call me

I love Britney

è il diavolo in una

Ma che stupida voglia che ho

quella stupida voglia

metto la gonna più corta che ho

e vado fuori, ah, e vado fuori di me

I don’t know

all I need is love

all I need is love

all I need is love

all I need is love

Ma che stupida voglia che ho

ma guarda che donna che sono

nessuno mi piò giudicare

ti fidi di me? Che stupido uomo

Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy

il mio bad boy, Madonna su playboy

è una Barbie, a 600 cavalli

Io

è il mio personal Jesus

I don’t know

all I need is love

all I need is love

all I need is love

all I need is love

Ma che stupida voglia che ho

ma guarda che donna che sono

nessuno mi piò giudicare

ti fidi di me? Che stupido uomo

Ma che stupida voglia

ma che stupida voglia

metto la gonna più corta che ho

e vado fuori, ah, e vado fuori di me

Ma che stupida voglia che ho

ma guarda che donna che sono

nessuno mi piò giudicare

ti fidi di me? Che stupido uomo

I don’t know

