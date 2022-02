Jerry Calà patrimonio: quanto guadagna l’attore

Jerry Calà, andiamo alla scoperta del patrimonio del noto attore: vediamo tutti i guadagni della sua carriera e cosa fa oggi.

Il volto di Jerry Calà è stato per anni uno dei simboli della commedia italiana. L’attore ha dato vita a tantissimi film di successo, che gli sono valsi una fama eccezionale nella tradizione cinematografica nostrana. Specialmente negli anni ’80, Jerry Calà è stato uno dei grandi protagonisti del grande schermo e naturalmente i molti film di successo cui ha preso parte gli sono valsi guadagni non indifferenti. Ultimamente è un po’ uscito dai radar, scopriamo dunque cosa fa oggi per guadagnare e il patrimonio che ha costruito in carriera.

Jerry Calà: il patrimonio

Chiaramente, è praticamente impossibile stimare con esattezza i guadagni di Jerry Calà. L’attore ha alle spalle ben 50 anni di carriera e soprattutto negli anni ’80 il suo cachet per il film era molto alto. Il suo impegno nel cinema negli ultimi anni si è molto ridotto, nel 2019 ha girato il suo ultimo film, Odissea nell’ospizio, e l’ultima apparizione prima di quella pellicola risaliva al 2012, in E io non pago – L’Italia dei furbetti di Alessandro Capone.

Negli anni 2000, Jerry Calà ha preso parte ad appena cinque film, ma alle spalle ha successi pazzeschi come Sapore di mare, Vacanze di Natale, Yuppies: tutte pellicole iconiche degli anni ’80. Oggi, Jerry Calà guadagna soprattutto grazie alle serate cui prende parte.

Quanto costa una serata con Jerry Calà

Non c’è nessuno meglio di Jerry Calà per dare un tono anni ’80 a un party. L’attore è spesso protagonista di serata, in cui intrattiene gli sopiti con sketch e musica, soprattutto alla Capannina a Forte dei Marmi, locale storico della movida della Versilia.

Generalmente, una serata con Jerry Calà alla Capannina può costare dai 60 ai 100 euro a persona, a seconda che magari sia inclusa la cena o la consumazione nel prezzo.

