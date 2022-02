Makari 2, anticipazioni terza puntata: Saverio arrestato

Si conclude Makari 2 con il terzo e ultimo episodio delle avventure di Saverio Lamanna, certo del fatto che la morte di Teodoro Bettini sia dovuta a un omicidio. Le indagini prenderanno però una piega inaspettata.

Scopriamo le anticipazioni della terza e ultima puntata di Makari 2. La serie con protagonista Claudio Gioè saluta i fan e dà appuntamento alla terza stagione. Un episodio ricco di sorprese, che mescolerà indagini e sentimenti.

Makari 2 anticipazioni episodio 3

Le anticipazioni del terzo episodio di Makari 2, ultimo di questa stagione, dal titolo Il Lusso della giovinezza, in onda lunedì 21 febbraio in prima serata su Rai Uno, alle ore 21.30. Teodoro Bettini, capo di Suleima del quale Saverio era tremendamente geloso, viene ritrovato senza vita. La notizia della sua morte giunge ore dopo l’improvvisa sparizione dell’uomo.

Il cadavere viene ritrovato alle pendici di un’altura, dalla quale pare precipitato. La polizia sembra pronta ad archiviare il caso come un incidente avvenuto durante un’escursione in solitaria. Per Saverio, però, tutto lascia pensare a un omicidio. Il giornalista non sembra l’unico a pensarla in questo modo.

Intanto la sua storia con Suleima sembra precipitare. La ragazza, già in parte allontanatasi da lui dopo alcuni contrasti, si chiude in se stessa per il dolore provato per la morte del suo capo, al quale era molto legata. La relazione arriverà così a un naturale bivio: continuare a provarci o finirla una volta per tutte?

Come se non bastasse, Saverio sarà anche arrestato. Sembra il tutto possa essere legato a un equivoco relativo al movente del caso. Tornato libero, però, proverà a far emergere il colpevole tra una cena e l’altra. È però quasi da solo a indagare, contro tutto e tutti, con il paese che inizia a guardarlo con fastidio.

