Ilary Blasi si separa da Totti per un flirt? Tutti i colleghi con cui ha lavorato

Secondo il Corriere della Sera Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. Il motivo per un presunto flirt della conduttrice con un collega di lavoro. Ripercorriamo la carriera del volto tv

È la notizia del momento che sta rattristando i fan di una delle coppie più amate dagli italiani: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. Prima l’indiscrezione di Dagospia su una crisi profonda e un litigio furioso durante una gita a Castel Gandolfo, notizia uscita dopo l’ironia fatta dalla conduttrice a Michelle Impossible riguardo il suo matrimonio che sembrava invece sbeffeggiare le critiche proprio su una sua presunta crisi di coppia. La conferma all’indiscrezione arriva da un articolo del Corriere della Sera.

Non si tratta di gite o litigi per dinamiche familiari, la crisi profonda tra i due si genera da tradimenti reciproci. Ilary Blasi avrebbe tradito il marito con un collega di lavoro, il quotidiano parla di un flirt. Totti avrebbe ricambiato la moglie con un’altra donna di cui si sarebbe innamorato. Ilary Blasi ha una lunga carriera televisiva, ripercorriamo i suoi successi e i colleghi con cui ha lavorato senza nessun tipo di associazione maligna.

Ilary Blasi carriera, i colleghi con cui ha lavorato

Ilary Blasi nasce come una delle più belle letterine di Passaparola. Il programma, condotto da Gerry Scotti, è stato un quiz show di successo che ha creato dei neologismi come “letterina” appunto una ballerina particolarmente avvenente che con degli stacchetti partecipava al programma. Una fucina di talenti, in quel cast c’era anche Silvia Toffanin grande amica della Blasi. Di lì una carriera in continua ascesa per la showgirl che diventa anche conduttrice grazie alla sua forte personalità e alla capacità di arrivare al pubblico con la sua semplicità.

Il debutto avviene con Top of the Pops insieme ad Alvin nel lontano 2003. Nello stesso anno affianca Fabio Fazio a Che tempo che fa nel ruolo che attualmente ricopre Filippa Lagerback. Nel 2004 conduce le Iene Show con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu e in un’altra stagione è a fianco di Fabio De Luigi. Nel mezzo torna in Rai per CD: LIVE di nuovo accanto ad Alvin. Dopo la gravidanza, torna in tv come co conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello. In estate diventa mattatrice del Festivalbar con Mago Forest e Cristina Chiabotto. Con le Iene è stata affiancata anche da Luca Argentero, Enrico Brignano, Alessandro Gassmann, Pippo Baudo, Claudio Amendola e Teo Mammucari e il Trio Medusa.

La sua affermazione come una delle conduttrici più importanti dei palinsesti Mediaset è al timone del Grande Fratello VIP a partire dal 2016. Opinionista fisso Alfonso Signorini. Nel 2019 insieme ad Alvin conduce Eurogames, mentre nel 2021 diventa la nuova conduttrice de L’isola dei famosi. L’ultimo programma condotto è Star in the Star con le coreografia di Luca Tommassini, uno dei grandi amici della conduttrice.