Makari 3: quando esce e anticipazioni delle nuove puntate

I fan non possono che chiedersi se Makari 3 si farà o meno. La seconda stagione ha lasciato spazio a svariati colpi di scena, dall’allontanamento di Saverio e Suleima alla presenza del suo capo Teodoro, che fa ingelosire il protagonista e allontana i due. L’uomo viene però trovato privo di vita. C’è ancora tanto da raccontare, stando al materiale letterario. Ecco cosa sappiamo.

Makari 3 si farà? Nel caso in cui le cose dovessero andare per il meglio, come spera il pubblico, quando andranno in onda le prossime tre puntate della fiction Rai?

Makari 3 quando esce

Non si hanno purtroppo notizie ufficiali in merito a Makari 3. La seconda stagione è appena terminata e si attendono comunicazioni da parte della Rai in merito alla fiction con Claudio Gioè. In merito si è espressa Ester Pantano, interprete di Suleima, che si è limitata a dire come il tutto dipenderà da quanti guarderanno lo show. Stando agli ascolti, però, non dovrebbero esserci dubbi sulla prossima stagione, dato il successo dello show.

Ci si attende un comunicato stampa nel breve periodo. Considerando come tra la prima e seconda stagione di Makari siano trascorsi appena undici mesi, l’annuncio potrebbe arrivare a stretto giro, con messa in onda nel 2023. Claudio Gioè ha sottolineato come Gaetano Savatteri sia al lavoro su altri soggetti. L’attore sarebbe pronto a girare nuovi episodi, considerando quanti apprezzi la fiction e la vicinanza dei set a casa sua.

Makari 3 anticipazioni

Sono stati realizzati 7 episodi, fino a oggi, il che porta la produzione a poter approfittare di altri quattro racconti della serie Lamanna e Piccionello. Il materiale per Makari 3 non manca di certo. Ecco i titoli:

: una telefonata da una vecchia fiamma propone un nuovo caso a Saverio Lamanna. Il figlio si è messo nei guai con un altro ragazzo. Totò Salemi invece richiede il suo aiuto per far fuori il suo capo, che ha licenziato dieci padri di famiglia, affidando l’azienda a degli imprenditori cinesi. Cosa dovrebbe fare Saverio? Scrivere in merito alle minacce di morte per il capo, così da crearne un caso nazionale e terrorizzarlo. La segreta alchimia : dopo un acquisto in un supermercato, Saverio si ritrova in aereo. Ha vinto un viaggio come milionesimo cliente. Ed ecco che mette piede a Praga, insieme con l’amico Pippo e la fidanzata Suleima, che lavora a Milano e lo attende nella città ceca. In volo è di fianco alla splendida Larisa, che è una spia internazionale. Nasconde una pennetta USB ricca di segreti industriali nella giacca di Saverio, il cui viaggio diventa un thriller.

La città perfetta: Saverio partecipa a un convegno a Gibellina, città devastata dal terremoto. Incontra persone che hanno subito abusi legislativi. Sono stati incoraggiati ad andarsene per fare posto a dei palazzoni privi di norme di sicurezza. A questa analisi sociale si aggiunge un caso criminale, il furto di un arazzo pregiato nel museo locale.

