Secondo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il fortunato show comico condotto da Stefano De Martino. L’ex ballerino ha trovato la propria strada, dimostrando tutto il proprio talento alla guida di questo apprezzato varietà in prima serata su Rai 2.

Scopriamo cosa ha in serbo per noi la seconda puntata di Stasera tutto è possibile. Quali saranno gli ospiti in studio con Stefano De Martino e quali anticipazioni sono state svelate dalla produzione. Ecco cosa ci aspetta.

Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni

Se è vero che la conduzione della settima edizione di Stasera tutto è possibile è stata affidata nuovamente a Stefano De Martino, vi sono altre conferme nel cast da segnalare. Lo show presenta infatti degli ospiti fissi, che faranno ancora parte del programma. Si tratta di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e il noto imitatore Vincenzo De Lucia.

Ogni puntata avrà un proprio tema e proporrà numerosi giochi e prove tutte da ridere. A confrontarsi saranno gli ospiti di serata, che si ritroveranno in situazione a dir poco assurde, per la gioia del pubblico, che continua a dimostrare d’apprezzare particolarmente questo format.

Ci sarà davvero da ridere nella seconda puntata di Stasera tutto è possibile, considerando gli ospiti che arriveranno in studio. Ancora un grande attore comico napoletano, Maurizio Casagrande, non nuovo al programma, affiancato dall’esuberante Nathalie Guetta, che il grande pubblico ben conosce per Don Matteo, dove interpreta il ruolo della perpetua Natalina. Spazio anche per Jonathan Kashanian, ex Grande Fratello ed esperto di moda, Elettra Lamborghini, che farà valere la sua verve, il comico Angelo Pintus e il ballerino, conduttore e coreografo Marcello Sacchetta.

Come sempre saranno tanti i giochi cui dovranno sottoporsi gli ospiti del programma, a particolare dall’iconica Stanza Inclinata. Tra gli altri, spazio a Rumori di mimo, Decollo immediato, Cookie Face, Speed Quiz, Cover Step, Serenata Step e altri ancora.

Stasera tutto è possibile, dove vedere

Stasera tutto è possibile è uno dei grandi successi di Rai 2 degli ultimi anni. La seconda puntata è visibile in prima serata martedì 22 febbraio alle ore 21.20 ma potrà essere recuperata comodamente su Rai Play. L’app è disponibile su tutte le piattaforme, smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

