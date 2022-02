Gli anni più belli testo significato canzone Baglioni

Gli anni più belli è la canzone principale della colonna sonora del film omonimo di Muccino. Testo e significato del brano di Claudio Baglioni

Avete mai pensato a quali sono stati i vostri anni più belli? Sicuramente sì ascoltando la canzone di Claudio Baglioni, colonna sonora del film di Gabriele Muccino che prende il nome dal brano. Il significato de Gli anni più belli, come per tutte le canzoni, va ricercato nel proprio cuore e nelle emozioni che genera in chi l’ascolta. Claudio Baglioni non ha mai parlato del significato di questa canzone che fa da tappeto musicale alle avventure di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo che nella realtà sono interpretati da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Leggendo il testo del brano il significato degli anni più belli va ricercato in quelle storie giovanili che hanno segnato la vita e la crescita dell’individuo nel mondo. Sono quelli trascorsi insieme agli amici che fin da adolescenti ci sono stati accanto e con i quali abbiamo vissuto gioie, dolori ed esperienze di vita. Gli anni in cui abbiamo scoperto le nostre fragilità ed imparato ad accettarle, in cui ci siamo scontrati con la durezza della vita e capito che gli ostacoli fanno parte dell’esistenza.

Anni che vale la pena di vivere proprio perché condivisi insieme ai fratelli che ci siamo scelti, come fa intendere lo stesso Claudio Baglioni, e che diventano belli perché i nostri ricordi più importanti. Lo stesso artista ha pubblicato un post Instagram per promozionare la canzone della colonna sonora del film di Gabriele Muccino mentre ammira un panorama per lui importante: Roma.

Il testo di Gli anni più belli

Noi che

Sognavamo i giorni di domani

Per crescere

Insieme mai lontani

E sapere già cos’è un dolore

E chiedere

In cambio un po’ d’amore

Noi, occhi di laguna, noi

Ladri di fortuna, noi

Cavalieri erranti della luna

Noi

Una bufera di capelli

In aria a far castelli, noi

Che abbiamo urlato al vento

Per cantare, noi

Gli anni più belli, noi

In una fuga da ribelli

Un pugno di granelli noi

Che abbiamo preso strade per cercare in noi

Gli anni più belli

Noi che volevamo fare nostro il mondo

E vincere o andare tutti a fondo

Ma il destino aspetta dietro un muro

E vivere è il prezzo del futuro

Noi, guance senza fiato, noi

Labbra di peccato, noi

Passeggeri persi nel passato

Noi, una rincorsa di ruscelli

Tra nuvole e gli uccelli, noi

Che abbiamo visto il sole accendere su noi

Gli anni più belli, noi

Una promessa da fratelli

Tra lacrime di ombrelli noi

Che abbiamo udito il mare piangere con noi

Gli anni più belli

E quel tempo è un film di mille scene

Non si sa com’è la fine

Se le cose che ci fanno stare bene

Sono qui

Proprio qui

Forse no, forse sì

Sempre qui, e siamo noi ancora quelli

Noi, con le ferite dei duelli

E spalle di fardelli noi

Che abbiamo spinto il cuore a battere per noi

Gli anni più belli, noi

Che siamo stati nudi agnelli

Con l’anima a brandelli, noi

Che abbiamo chiesto al cielo di ridare a noi

Gli anni più belli

Gli anni più belli

