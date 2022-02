La prima puntata di Michelle Impossible è stata un enorme successo. Un gran numero di ospiti, il commento esilarante della Gialappa’s Band e numerose clip da vedere e rivedere online, per non parlare della presenza di Eros Ramazzotti e del bacio con l’ex moglie.

Il pubblico si aspetta davvero molto dalla seconda puntata di Michelle Impossible, in onda mercoledì 23 febbraio in prima serata su Canale 5 alle ore 21.20. Scopriamo quali sono gli ospiti invitati dalla celebre conduttrice.

Michelle Impossible, ospiti seconda puntata

Così come nella prima serata, anche nella seconda puntata di Michelle Impossible la conduttrice sarà affiancata da Michela Giraud e Katia Follesa. Con questo appuntamento si conclude lo show speciale dedicato alla carriera e alla vita dell’amatissima star della tv italiana.

Ci sarà spazio per Silvia Toffanin, che proporrà una commovente intervista alla mamma della Hunziker. Ci sarà Ambra Angiolini, che potrebbe anche aprirsi per la prima volta sulla fine della storia d’amore con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Le due hanno questo elemento in comune, considerando come da pochissimo la conduttrice abbia concluso la sua storia con Tomaso Trussardi che, nonostante le voci, non sarà presente nello show.

Non poteva mancare l’elemento musicale in questa seconda e ultima puntata. Il pubblico potrà apprezzare Ghemon, Massimo Ranieri (reduce da Sanremo 2022) e Nina Zilli (autrice del libro L’ultimo di sette). Come dimenticare i colleghi del programma All together now, ovvero J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo.

Commozione e risate, questo è il mix esplosivo del programma. Invitati infatti anche alcuni comici, da Nicola Savino ad Andrea Pucci, da Valeria Graci a I Pali e Dispari. Ci sarà inoltre la figlia Aurora Ramazzotti, protagonista del Roast Show di commento delle esibizioni di Michelle.

