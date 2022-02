Nancy Brilli ieri e oggi: com’era e com’è l’attrice di origini ucraine FOTO

Nancy Brilli rifatta è una domanda ricorrente che si pongono diversi telespettatori ogni volta che vedono l’attrice sempre più bella con il passare del tempo. Scopriamo il prima e dopo della romana

Nancy Brilli è un’attrice italiana di successo. Nata a Roma il 10 aprile del 1964 ha oggi 58 anni di età e sembra una ragazzina. La carriera della donna è costellata di importanti collaborazioni e film, i più celebri interpretati dalla Brilli sono Compagni di Scuola, Grazie di Tutto e di recente Femmine contro Maschi al cinema. È soprattutto uno dei volti più amati della fiction italiana e ha fatto parte del cast de Il Bello delle Donne, Commesse e Donne Sbagliate.

La vita privata dell’attrice romana è nota al pubblico. Prima è stata sposata con Massimo Ghini per tre anni, dal 1987 al 1990, poi nel 2000 ha avuto suo figlio Francesco con il suo secondo marito Luca Manfredi. Dopo la fine della relazione con il figlio di Nino, ha avuto una lunga storia d’amore con Roy De Vita, durata 15 anni. Non sappiamo abbia attualmente un compagno. Vediamo Nancy Brilli oggi e sfatiamo il mito se sia rifatta o meno.

Nancy Brilli ieri e oggi

Ieri Nancy Brilli è stata per gli anni Novanta un’icona di bellezza. Tratti orientali, occhi da gatta e capelli biondi che rievocavano una bellezza esotica che in tv dava un’immagine diversa dalla donna italiana. Nella foto a sinistra vi mostriamo com’era Nancy Brilli in una delle sue più importanti interpretazioni, protagonista in Compagni di Scuola. Nancy Brilli oggi appare praticamente identica rispetto ai suoi esordi e quando era giovane, in molti hanno insinuato che abbia fatto ricorso al ritocchino soprattutto per il lungo periodo trascorso al fianco del chirurgo plastico Roy De Vita.

Per anni Nancy Brilli rifatta è stato uno dei cult degli haters sui social, in particolare nei commenti su Instagram per spiegare come riesca ad avere sempre un viso fresco. In particolare si sono fossilizzati sugli zigomi alti e le labbra carnose, pensando al filler. L’attrice romana ha dichiarato ufficialmente di non essersi mai rifatta specificando che non ha mai fatto ricorso alla chirurgia plastica per il suo viso. Se il prima e dopo sembra a volte diverso è per il trucco che cambia in particolare per le interpretazioni teatrali.

Inoltre ha avuto otto interventi, operazioni per il tumore alle ovaie che le ha creato diversi problemi nella vita, una malattia che poi ha superato. È stata sotto i ferri solo per questa sua malattia. La sua bellezza particolare e gli occhi orientali li deve alle sue origini ucraine.

