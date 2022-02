T’appartengo di Ambra significato canzone: quante copie ha venduto

T’appartengo è il singolo che ha segnato la carriera di Ambra Angiolini come cantante. L’album in cui è contenuto il brano ha venduto una marea di copie, anche in Sudamerica. Scopriamo tutto sulla hit degli anni novanta

Ambra Angiolini a soli 17 anni vinse il Telegatto come Personaggio rivelazione dell’anno. Era già una star del piccolo schermo e un’icona per le adolescenti dell’epoca che la imitavano sia nel look che nel comportamento. Ha raggiunto rapidamente la popolarità per essere il volto principale di Non è la Rai storica trasmissione di Gianni Boncompagni che ha scritto la storia della tv. Durante quel periodo ha inciso anche il suo primo album lanciandosi nella carriera di cantante in cui ha avuto un’enorme risonanza. Il suo primo progetto discografico prende il nome dal suo singolo più famoso T’Appartengo. Scopriamo tutto sulla canzone e quante copie ha venduto.

T’appartengo significato e storia del brano

T’Appartengo è stato inciso nel 1994 e dalla prima volta in cui è stato interpretato da Ambra Angiolini sul palco di Non è la Rai è diventata una hit. Accompagnata da un balletto che tutti ricordano, l’album dell’artista ha venduto 370 mila copie solo in Italia conquistando tre dischi di platino e uno d’oro. La canzone T’Appartengo è stata scritta da Ernesto Gilberto Migliacci, Francesco Migliacci e Franco Migliacci, mentre le musiche sono di Stefano Acqua e Ernesto Migliacci.

Ambra Angiolini raggiunge in breve tempo le vette delle classifiche anche internazionali e T’Appartengo viene lanciato anche sul mercato spagnolo e sudamericano ottenendo un grande successo. Infatti dopo aver partecipato al Festivalbar con la canzone “L’Ascensore”, sempre nel 1995, gira il mondo con T’Appartengo Tour che registra in tutte le date il tutto esaurito. Il significato di T’Appartengo è arrivato dritto al cuore delle adolescenti perché racconta i turbamenti e le emozioni di un amore giovanile. Il testo fresco e diretto parla della voglia di una ragazza di sentire che il proprio fidanzato esprima i suoi sentimenti facendola sentire davvero amata, infatti si legge “ti amo non me lo dici mai”.

Inoltre il significato di T’Appartengo è una sorta di preghiera d’amore che una fidanzata fa al suo innamorato chiedendogli di giurare che sia una relazione eterna e non un amore estivo. “Adesso giura” è la richiesta della ragazza al proprio ragazzo.

T’appartengo testo

Io mi ero persa nella nebbia e tu

Tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più

E adesso che siamo tornati insieme

Ti dico t’amo e tu non me lo dici mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura che non hai paura

Che sia una fregatura dirmi “amore mio”

Perché un amore col silenziatore

Ti spara al cuore e pum! Tu sei caduto giù

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore un amore eterno

Se non è amore me ne andrò all’inferno

Ma quando ci sorprenderà l’inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai

Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

Se c’è una crisi la mandiamo via

Perché i problemi tuoi sono problemi miei

Bisogna dirci tutto fra di noi

E a tutti gli altri poi non li diremo mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura sopra al mio diario

Dove c’è la tua foto che hai dedicato a me

Che ho consumato con i baci e pianti

Ed io per colpa tua non piangerò mai più

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore un amore eterno

E se non é amore me ne andrò all’inferno

Ma quando ci sorprenderà l’inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai

Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Giura