Chi è la sorella di Davide Silvestri July: una vipera

La sorella di Davide Silvestri si chiama Juliana ha fatto una sorpresa al fratello che la definisce una vipera. Scopriamo di più su di lei

Juliana detta July è la sorella di Davide Silvestri. Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini che l’attore è stato il primo a salvarsi dall’eliminazione grazie al televoto nella puntata di ieri sera 24 Febbraio ha ricevuto una bella sorpresa: il gieffino ha salutato a distanza Covid sua sorella prima in giardino, poi i suoi nipotini fuori dalla porta rossa. Dalle informazioni che abbiamo sappiamo che la sorella di Davide è anche una sua grande amica. Non conosciamo l’età precisa di July sorella di Davide Silvestri.

Sappiamo che è la maggiore dei due è che hanno circa 5/6 anni di differenza è avrà così massimo 45 anni di età. È molto bella ed elegante, ha un carattere forte e deciso a tal punto che il fratello Davide ha definito sua sorella una vipera, in modo affettivo. Silvestri ha anche aggiunto che se fosse stata nella casa altro che Nathaly Caldonazzo ad asfaltare tutti con il suo caratterino nella Casa del Grande Fratello sarebbe stata lei.

Juliana la sorella di Davide è cresciuta insieme al suo fratellino per poi intraprendere la sua vita lontano da casa per lavoro e non solo. July ha due figli adolescenti, Mia e Raul che avranno tra i 14 e 16 anni di età, i nipoti che Silvestri ha incontrato ieri sera nella puntata del 24 Febbraio del Grande Fratello VIP. Zio a parte, i loro concorrenti preferiti sono rispettivamente Sophie e Giucas

Ultime notizie Gf VIP, le rivelazioni della sorella di Davide

Juliana sorella di Davide ha rivelato che dividevano la stessa cameretta e poi lei è andata via. I ricordi sono tanti ma a parte i loro bisticci per la sua precisione e il disordine di lei, litigavano spesso, si ricorda che lui la accoglieva nel suo letto quando lei aveva paura di dormire da sola la notte, nonostante fosse il fratello più piccolo la proteggeva. Poi ricordano le passeggiate notturne dopo le serate con gli amici. Una notte c’era un temporale fortissimo e per la paura lei lo ha svegliato e lui le ha preparato da mangiare per consolarla.

Tra i due c’è stata sempre una grande complicità e affetto, avevano senza gelosie amici in comune e lui lei dava anche consigli sui fidanzatini che frequentava. I gesti più belli non erano gli abbracci perché Davide ama dimostrare il suo affetto in modo diverso, preparare per tutti pizze e cornetti! Alfonso Signorini, ieri sera 24 Febbraio, ha rimarcato che Davide Silvestri in casa ha fatto vedere un valore importante, spesso dimenticato, quello della buona educazione. La sorella così incalza e lo ringrazia pubblicamente dicendo che ha onorato la sua famiglia elevando l’educazione che gli ha dato.

