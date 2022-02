Chi è Daria Kaleniuk, l’attivista ucraina di Twitter

Daria Kaleniuk è una delle attiviste politiche più seguite su Twitter per quanto sta succedendo in Ucraina: scopriamo assieme chi è.

La crisi tra Ucraina e Russia è sfociata in una vera e propria guerra, e non è facile capire cosa stia succedendo esattamente in questo momento a Kiev e dintorni, anche seguendo le news delle principali testate internazionali.

Gran parte dell’informazione viaggia ormai rapidamente sui social network, grazie a giornalisti e attivisti che aggiornano la situazione in tempo reale, spesso essendo presenti sul posto. Ecco percHè potrebbe esservi capitato di imbattervi nel profilo Twitter di Daria Kaleniuk, una delle voci più attive nel raccontare la situazione ucraina.

Chi è Daria Kaleniuk

Una delle attiviste politiche ucraine più note e rispettate a livello internazionale, Daria Kaleniukha un profilo Twitter seguito da oltre 16.000 persone, ed è nota soprattutto per essere la co-fondatrice e la direttrice esecutive dell’Anti-Curruption Action Center, un’organizzazione che si propone di lottare contro la corruzione in Ucraina.

La sua attività è rivolta in particolare a vigilare sull’attività del parlamento ucraino e assicurarsi che non si verificano casi di corruzione tra i politici, un problema da tempo molto diffuso nel paese. La sua organizzazione segue anche casi di riciclaggio e corruzione a livello internazionale.

In particolare, Daria Kaleniuk è divenuta celebre per la sua attività social contro il presidente russo Vladimir Putin, che da tempo ha mire espansionistiche sull’Ucraina, e prima di ricorrere alla via militare aveva finanziato politici locali.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI