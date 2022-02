Cesare Cremonini tracklist La ragazza del futuro

Torna finalmente Cesare Cremonini: ha visto la luce il nuovo album del cantautore bolognese, La ragazza del futuro: vediamo la tracklist e i dettagli dell’album.

Dopo la splendida partecipazione al Festival di Sanremo, dove Cremonini, in qualità di ospite, ha regalato agli spettatori un fantastico medley con i suoi più grandi successi e un assaggio proprio del nuovo album con La ragazza del futuro, ora l’artista bolognese torna sulla scena col suo nuovo album. Si tratta dell’ottavo album in studio del cantautore, che arriva cinque anni dopo Possibili scenari. Vediamo dunque la tracklist dell’album e alcune informazioni su La ragazza del futuro.

Cesare Cremonini, la tracklist di La ragazza del futuro

Sono 14 le tracce che fanno parte di La ragazza del futuro. L’album si apre con un intro, poi ci sono i due singoli che hanno introdotto il Cd, ovvero Colibrì e la title track, La ragazza del futuro, che il cantante ha presentato al Festival di Sanremo. In mezzo all’album ci saranno poi due interludi e il resto delle canzoni sono tutte quante inedite. Mancano le collaborazioni, che in realtà non sono molto presenti nella discografia di Cesare Cremonini, quindi era abbastanza prevedibile una scelta del genere. L’album sarà poi portato in giro per l’Italia da Cesare Cremonini con un attesissimo tour negli stadi che prenderà vita quest’estate. Il cantautore toccherà le principali città italiane, da Milano a Roma fino a Firenze e Torino. Sarà un tour attesissimo, perché le date sono praticamente quelle del tour del 2020, che l’autore non ha potuto poi fare a causa della pandemia.

Ecco dunque la tracklist de La ragazza del futuro, il nuovo album di Cesare Cremonini:

Intro La ragazza del futuro Colibrì Moonwalk Interlude + La fine del mondo Chimica La camicia Interlude – Stand Up Comedy Jeky Psyco Delfini Chiamala felicità

