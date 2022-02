Monica Maggioni vita privata: marito, figli

Monica Maggioni, andiamo alla scoperta della vita privata della giornalista del TG1: chi sono il marito e i figli.

Tra i volti più noti del giornalismo televisivo su Rai1 c’è sicuramente quello di Monica Maggioni, direttrice del Tg1. Siamo abituati a vederla in televisione e ha condotto lo speciale sulla guerra in Ucraina, ma andiamo a conoscere qualche dettaglio sulla vita privata della donna.

Monica Maggioni: la vita privata

La carriera giornalistica di Monica Maggioni è stata eccezionale: dopo la laurea in Lingue e letterature straniere moderne a Milano ha collaborato con Il Giorno prima di approdare in televisione, da Tv7 al Tg1, dove si è affermata prima come inviata di guerra e poi ne è diventata la direttrice, la prima donna a ricoprire questo ruolo.

Una folgorante carriera pubblica dunque, mentre della vita privata della donna sappiamo veramente poco. La giornalista è estremamente riservata, un modo probabilmente anche per tenere al riparo la propria famiglia considerando la delicatezza del suo ruolo. Qualche anno fa la donna è stata fotografata con Dario Curatolo, un noto art director dell’Ordine degli architetti, ma non sappiamo se lui sia il marito della donna. In realtà non si sa nemmeno se la donna sia sposata o abbia figli, la Maggioni non ha nemmeno profili social e quindi tutta la sua sfera privata è estremamente avvolta nel mistero.

Di Monica Maggioni sappiamo dunque solo ciò che riguarda la sfera professionale. Come detto, la donna è diventata direttrice del Tg1, la prima a farcela. Dal novembre 2021 ricopre questa carica, una scalata dopo aver lavorato tantissimo nella testata ed essersi occupata di momenti importantissimi della storia recente, dalla guerra in Iraq all’elezione di Barack Obama. Ora la donna si trova alla guida del Tg1 quando c’è da occuparsi dell’avvenimento più delicato della storia recente d’Europa: il nascente conflitto in Ucraina.

