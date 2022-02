Affari Tuoi formato famiglia: scopriamo come partecipare alla nuova edizione del programma di Rai 1.

Affari Tuoi cambia pelle e si conquista la prima serata. Lo storico programma di Rai 1 è ripartito sabato 19 febbraio con un format tutto nuovo. L’edizione Formato famiglia di Affari tuoi si distingue infatti dalle precedenti perché assume i toni del varietà, con la presenza di importanti ospiti e dei parenti e amici del concorrente in gioco. Amadeus e Giovanna Civitillo conducono dunque questa nuova versione del famoso “gioco dei pacchi” di Rai 1: scopriamo com’è possibile parteciparvi.

Affari tuoi formato famiglia: come partecipare

Sul sito della Rai ci sono tutte le indicazioni per partecipare al programma. Ogni puntata di Affari Tuoi formato famiglia sarà divisa in due parti e nella prima ci sarà un concorrente impegnato nel gioco, accompagnato dai propri parenti e amici, che invece dovranno aprire i pacchi. La selezione dei concorrenti viene svolta dalla società Endemolshine Italy, che si occupa di valutare e selezionare sia i partecipanti al gioco che le persone incaricate di aprire i pacchi. Dunque bisognerà passare per questa società per provare a partecipare al programma, tenendo a mente che non è previsto alcun compenso per la semplice presenza nel gioco, né per il concorrente né per i pacchisti.

Una volta ottenuta la selezione per partecipare al gioco, i prescelti riceveranno delle linee guida da seguire, indicate sia dalla società che si occupa della selezione che dalla Rai e cui tutti dovranno attenersi, pena la perdita della possibilità di partecipare al gioco. Dunque tutti coloro che desiderano partecipare ad Affari Tuoi formato famiglia devono seguire le linee della Endemolshine Italy e poi sperare di essere selezionati per provare a vincere il montepremi a disposizione, che ricordiamo viene erogato in gettoni d’oro.

