Ospiti C’è Posta per te 26 febbraio 2022: standing ovation per un VIP in studio

Nuovo appuntamento di questa stagione per C’è posta per te. Il celebre programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda sabato 26 febbraio in prima serata su Canale 5 alle ore 21.20.

Scopriamo chi sono gli ospiti in studio invitati per regalare delle spettacolari sorprese a ignare persone al di là della busta. Come sempre, preparate i fazzoletti perché ci sarà da commuoversi.

C’è posta per te, ospiti 26 febbraio

Grande attesa, come al solito, per questa settima puntata di C’è posta per te in onda sabato 26 febbraio. Ogni fine settimana l’attenzione degli spettatori italiani viene regolarmente catturata dal programma della regina di Mediaset, che continua a registrare dati d’ascolto eccellenti.

Oltre a rimettere in contatto persone lontane da tempo, perdute o separate da profonde crisi, C’è posta per te è anche il luogo ideale per organizzare sorprese da togliere il fiato. Nel corso degli anni Maria De Filippi è stata in grado di portare in studio personaggi famosi di ogni sorta, italiani e stranieri. Molti dei quali di grande caratura come attori di Hollywood.

Nella puntata di sabato 26 febbraio spazio a ospiti di pregio italiani, a partire da Francesco Totti. Non è di certo la prima volta che l’ex capitano della Roma mette piede in questo studio e ci sarà sicuramente da divertirsi. La sua verve comica è infatti ben nota. Di recente si è molto parlato di lui e della moglie Ilary Blasi. Dagospia ha lanciato la notizia di una loro imminente rottura e per una giornata intera non si è parlato d’altro, fino alla smentita social dei diretti interessati. Il pubblico lo accoglierà con una standing ovation.

C’è da aspettarsi grande entusiasmo anche per Raoul Bova, attore tornato alla ribalta per aver ottenuto il ruolo da protagonista in Don Matteo 13, con l’addio di Terence Hill. La fiction è stata inoltre confermata per la quattordicesima stagione.

