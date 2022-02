Putin: chi è l’ex moglie, divorzio e trasferimento

Vladimir Putin è stato sposato, ma chi è la sua ex-moglie, madre delle sue due figlie? Ecco tutte le informazioni sull’ex-first lady russa.

Della vita privata di Vladimir Putin si è sempre saputo molto poco, ma della storia del suo matrimonio si è spesso parlato. Infatti, sebbene oggi sia divorziato e non si sia più risposato, il discusso presidente russo ha avuto una lunga relazione da cui sono nate due figlie, Maria ed Ekaterina.

La sua ex-moglie, e quindi ex-first lady russa, è Ljudmila Putina, con cui Putin è stato sposato per 30 anni, dal 1983 al 2013. Come per le due figlie, i media russi hanno sempre mostrato un certo riserbo nel pubblicare foto della coppia o anche solo dei lei, la cui vita privata è sempre stata custodita molto gelosamente dal Cremlino. Ma vediamo cosa si sa sull’ex-moglie del presidente russo.

Chi è Ljudmila Putina, l’ex-moglie di Putin

Nata nel 1958 a Kalinigrad, una exclave russa posta tra la Polonia e la Lituania, Ljudmila Alexandrovna Skrebneva (divenuta Putina dopo il matrimonio) lavorava da giovane come assistente di volo per la compagnia statale Aeroflot. Successivamente, si è trasferita a Leningrado, oggi San Pietroburgo, per studiare filologia spagnola alla locale università.

È qui he ha conosciuto Vladimir Putin, all’epoca ufficiale del KGB, che ha poi sposato nel 1983 e a cui ha dato due figlie, Maria ed Ekaterina, nate rispettivamente nel 1985 e nel 1986. Dopo la laurea, ha iniziato a insegnare tedesco nel Dipartimento di Filologia dell’Università di Leningrado. Alla fine degli anni Novanta, Ljudmila è stata rappresentante della compagnia Telecominvest, fino a che nel 1999 suo marito non è divenuto Primo Ministro.

Nel giugno 2013, il Cremlino ha annunciato il divorzio della coppia, ufficializzato poi quasi un anno dopo. Ljudmila ha spiegato che ormai non si vedevano quasi più, a causa degli impegni istituzionali del marito, e con le figlie ormai cresciute non c’era motivo di restare assieme. All’inizio del 2015, la donna ha sposato Artur Ocheretny, anche se la notizia è stata resa pubblica solo a gennaio 2016.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI