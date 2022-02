Putin ha figli: Maria ed Ekaterina non le ha mai viste nessuno, perché?

Putin ha due figlie, anche se di loro si sa molto poco: chi sono Maria ed Ekaterina, le due eredi del presidente russo?

Si parla sempre molto poco della vita privata del discusso presidente russo Vladimir Putin, tanto che pochi sanno dell’esistenza delle sue due figlie, di cui la stampa russa ha sempre evitato di parlare.

Tuttavia il piccolo mistero attorno alla loro identità è stato svelato, nonostante tutti i tentativi del padre di salvaguardare la privacy delle due ragazze, che di nome fanno Maria ed Ekaterina, anche se solitamente ci si riferisce a loro con le nuove identità che hanno assunto per non essere immediatamente riconducibili all’illustre genitore, quelle di Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova. Scopriamo qualcosa di più su di loro.

Chi sono Maria ed Ekaterina, le figlie di Putin

Nate rispettivamente nel 1985 a Leningrado (oggi San Pietroburgo) e nel 1986 a Dresda (in Germania), Maria ed Ekaterina sono le due figlie di Vladimir Putin e Ljudmila Skrebneva, la sua ex-moglie. Le due ragazze hanno studiato alla scuola tedesca di Mosca fino al 1999, quando il padre è divenuto Primo Ministro e le ha ritirate dagli studi, per far loro proseguire l’attività scolastica in forma privata.

Un cambiamento che non ha però avuto conseguenze negative sull’educazione delle due ragazze, anzi. Maria, la maggiore, ha studiato biologia all’Università statale di San Pietroburgo e poi medicina all’Università statale di Mosca, specializzandosi in endocrinologia pediatrica, e oggi è genetista presso il Cremlino. Di lei, si sa anche che ha sposato l’imprenditore olandese Jorrit Faassen.

Ekaterina, la seconda, è stata una ballerina provetta (quinta classificata in una competizione di ballo acrobatico rock’n’roll tenutasi nel 2013 in Svizzera) e ha studiato cultura asiatica all’Università statale di Mosca, per poi passare a fisica e matematica e rivelarsi una sorta di genio, arrivando giovanissima a dirigere importanti studi universitari sull’intelligenza artificiale. Riguardo alla sua vita privata, sarebbe stata sposata con il figlio di Nikolaj Shamalov, importante banchiere e imprenditore russo, ma i due si sarebbero separati nel 2018.

