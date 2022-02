Affari tuoi formato famiglia montepremi stellare: su Twitter si grida allo scandalo

Andata in onda un’altra puntata di Affari tuoi formato famiglia, programma condotto da Amadeus e Giovanna, che hanno condotto gli spettatori e i concorrenti attraverso gli ormai storici pacchi di Rai 1. C’è però qualcosa che ha fatto storcere il naso il pubblico sul web.

Scopriamo da dove nasce la dura polemica, sollevata già in passato, nata durante la messa in onda della puntata di Affari tuoi formato famiglia di sabato 26 febbraio.

Affari tuoi formato famiglia, polemica montepremi

Nel corso della puntata di Affari tuoi formato famiglia di sabato 26 febbraio occhi puntati su Marzia, educatrice che lavora con ragazzi disabili. Una splendida storia, la sua. Ha 34 anni ed è siciliana, presentata da una clip della sua famiglia. è sposata da cinque anni e sogna di estinguere il mutuo. È molto legata ai suoi cari, che entrano in studio per affiancarla. In questa seconda serata del programma c’è un ospite speciale. Si tratta di Cristiano Malgioglio, che giocherà con la famiglia di Marzia.

Le cose non vanno benissimo, considerando come perda subito 250mila euro. Il suocero scarta poi il pacco da 75mila e, nonostante svariati pacchi molto ricchi aperti, la concorrente rifiuta offerte interessanti. Cede alla fine alla proposta da 70mila (rifiutata in precedenza), per poi scoprire averne 150mila nel suo pacco.

Nella seconda partita spazio a Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che prendono parte con la propria famiglia ovviamente. Hanno il pacco numero 4 che si scopre contenere 150mila euro al momento dello scambio accettato. Rifiutano offerte in denaro del dottore fino a quota 75mila euro, che i due accettano nel finale, svelando come il loro nuovo pacco ne avesse “soltanto” 50mila.

Ma dov’è la polemica? Il pubblico da casa si è fortemente lamentato per le “prevedibili” vincite elevate. Trattandosi di un appuntamento singolo a settimana e non in onda tutte le sere, si tenderebbe a indirizzare gli esiti, garantendo un certo lieto fine e cifre elevate in gara fino alla fine per tenere alta l’attenzione del pubblico da casa. Una polemica sollevata in passato da Striscia la Notizia.

Su Twitter c’è chi si lamenta del fatto che nella prima puntata le due partite abbiano portato a due montepremi da 100mila euro. Nella seconda, invece, da 70mila e 75mila euro. Occhi puntati poi sulla gara di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che hanno tenuto in corsa i 300mila euro quasi fino alla fine, così da rendere il gioco più interessante, secondo gli utenti. Nuova edizione ma vecchie questioni irrisolte, sembrerebbe.

e Il tarocco prosegue ovviamente con i vip

I 300.000 euro son lì a fare presenza anche stasera nel finale di partita#affarituoi#affarituoiformatofamiglia#ascoltitv pic.twitter.com/5fGfmcwtHU — MasterBB (@MasterAb88) February 26, 2022

La prima puntata 100.000€ + 100.000€

La seconda 70.000€ + 75.000€

Continua la fortunata aria truffaldina da quello studio#Affarituoi #AffarituoiFormatoFamiglia pic.twitter.com/loIDMzXNIX — Federico (@Federic01996) February 26, 2022

