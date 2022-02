Putin ha origini Italiane? La verità da Vicenza fa scalpore

E se Putin avesse origini italiane? Ecco la storia di una leggenda metropolitana, tornata d’attualità in questi giorni.

Da oltre vent’anni, Vladimir Putin è la Russia: è un politico ed ex-funzionario del KGB sovietico che ha esteso un controllo praticamente assoluto sul paese, facendogli superare la crisi degli anni Novanta post-caduta del Muro di Berlino. Ma se in realtà fosse di origine italiana?

Torna a galla una vecchia diceria, clamorosa anche se abbastanza incredibile. Proviamo a spiegare di cosa si tratta esattamente e com’è nata questa storia.

Le origini italiane di Putin

Una storia nata probabilmente per scherzo, per una semplice questione di assonanza del cognome del presidente russo, che termina in maniera molto simile a tanti cognomi veneti. Ma nel corso degli anni Duemila, l’avvicinamento di Putin all’Italia e la sua amicizia con l’allora presidente nostrano Silvio Berlusconi finirono per alimentare ulteriormente questa leggenda metropolitana.

Al punto che, nel 2005, la storia approdò addirittura sullepagine di Repubblica, secondo cui l’uomo pù potente di Russia non sarebbe in verità originario di San Pietroburgo (Leningrado, all’epoca in cui vi nacque) ma di Costa Bissara, vicino Vicenza.

La notizia era stata inizialmente diffusa dal noto quotidiano russo Moskovskij Komsomolets, che aveva identificato una cinquantina di famiglie con cognome Putin nella provincia di Vicenza (dove per il nome viene pronunciato con l’accento sulla “i”). L’inchiesta del giornale moscovita aveva anche scoperto che alcuni di questi Putin veneti erano emigrati in Russia a fine Ottocento, per lavorare come operai alla costruzione della ferrovia transiberiana.

Il giornale aveva pubblicati vari collegamenti, intervistando anche un possibile “cugino”, Franco Putin, imprenditore con un’azienda che produceva caminetti, che aveva confermato la teoria: “Io e Vladimir siamo due gocce d’ acqua. Stessi occhi, medesima espressione, identica andatura. Gemelli: solo che lui scia e fa judo, io niente. Lui è asciutto, io sovrappeso: ma è l’ unica differenza”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI