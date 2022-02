Amici serale 2022 biglietti costo: come partecipare come pubblico

Amici sta per tornare in versione serale: scopriamo come si può assistere come pubblico alle varie puntate.

Con la fine del daytime ormai vicinissima, prevista per il 6 marzo, il serale di Amici è ormai imminente. Come al solito, è tantissima la richiesta per potere assistere dal vivo alle puntate del talent show, scopriamo dunque com’è possibile far parte del pubblico nelle varie puntate del serale di Amici 2022.

AMICI SERALE 2022 QUANDO INIZIA: UFFICIALE CON POLEMICA

Amici serale 2022: come far parte del pubblico

La prima cosa che bisogna sapere è che partecipare al pubblico di Amici non ha un costo: non c’è un biglietto da dover acquistare, per cui non c’è un costo da pagare. Detto ciò, occorre tenere a mente che non c’è nemmeno un compenso che viene ricevuto da chi partecipa come pubblico al programma: la partecipazione è completamente a titolo gratuito, senza né costi né compensi.

Risolta la questione economica, ora capiamo bene come si può partecipare in studio ad Amici. Le selezioni per far parte del pubblico sono gestite dalla società Perla Promotion e ci sono alcuni limiti posti. Le persone selezionate devono avere un’età compresa tra i 14 e i 45 anni e devono recarsi agli orari indicati dallo staff di Perla Promotion negli studi Elios di Roma, dove vengono girate le puntate del serale di Amici.

Per l’edizione del 2021 la selezione era consentita solo a residenti di Roma e provincia, bisogna aspettare le linee guida per capire se questo vincolo resterà anche per l’edizione del 2022. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito di Perla Promotion, dove si effettua anche la candidatura per essere selezionati. Bisogna accedere alla sezione “eventi” del sito, poi scegliere l’evento e compilare il form con i dati richiesti (ogni persona può prenotare solo 4 posti e solo i maggiorenni possono fare la richiesta). Se la registrazione andrà a buon fine l’utente riceverà poi tutti i dettagli su data e ora in cui recarsi agli studi per assistere alla registrazione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI