Calma Routine testo e significato del brano cantante di Amici 2022

Calma lancia il suo singolo Routine: scopriamo il testo e il significato del brano dell’alunno della scuola di Amici.

In attesa dell’arrivo del serale di Amici, i cantanti della scuola stanno iniziando a lanciare i propri singoli. Scopriamo il significato e il testo di Routine, l’inedito di Calma.

Routine, il significato della canzone di Calma

Il giovane cantante classe 1998, tra gli ultimi a essere entrato nella scuola di Amici, ha pubblicato il suo inedito. Marco Barbieri, vero nome di Calma, ha spiegato il significato della canzone a Michele Bravi, collegato da casa per ascoltare gli inediti di amici. Il cantante ha raccontato di aver scritto questa canzone qualche anno fa in una notte in cui la persona con cui si stava frequentando da poco stava tornando a casa accompagnata da un’altra persona e lui non riusciva a dormire. Da qui la prima frase della canzone.

Routine, il testo della canzone di Calma

Sceglimi quando un altro ti riaccompagna a casa

ma il desiderio di avermi è più forte di ogni scusa

sceglimi nei giorni in cui non vedo il sole

sceglimi nei libri che leggi prima di dormire

quando c’è il terremoto nel mio cuore

e non sopporto le persone nei sabati che passo sempre dietro a quel bancone

Tu sei l’unica routine che non mi stanca mai

la più bella delle feste per la quale tornerei alle 6

tu sei l’unica routine che non si ripete mai

la più bella questa notte quasi quasi io non tornerei

Mordimi la vita, tienimi in sospeso

credici quando non ci credo

mentre parli con la luna, le racconti i nostri baci

i complimenti che sussurro all’orecchio poi tu taci

i lineamenti del tuo viso, nei tuoi occhi il paradiso oggi c’è il sole

ma ricorda è nella pioggia che ti ho scelto

Tu sei l’unica routine che non mi stanca mai

la più bella delle feste per la quale tornerei alle 6

tu sei l’unica routine che non si ripete mai

la più bella questa notte quasi quasi io non tornerei

