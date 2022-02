Chi é Anonymous, come funziona il movimento dei famosi attacchi hacker

Anonymous, scopriamo tutto sul movimento di hacker che ha dichiarato guerra alla Russia di Vladimir Putin.

Anche Anonymous ha dichiarato guerra a Putin e ora il conflitto in Ucraina si caratterizza anche come guerra cibernetica, una caratteristica decisamente nuova in tema di guerra. Il famoso movimento di hacker si è schierato pesantemente al fianco dell’Ucraina, attaccando in maniera massiccia la Russia e minando le sue strutture tecnologiche. Dalla rivelazione di segreti di stato fino all’hackeraggio delle televisioni russe, con la messa in onda di canzoni ucraine e immagini di guerra sui canali di stato. Queste e altre le mosse di Anonymous, che sta provando a colpire la Russia con le proprie armi tecnologiche. Ma chi è realmente Anonymous? Scopriamo tutto sul celebre movimento di hacker.

Chi è Anonymous

Anonymous è il più famoso movimento di hacktivismo, ovvero attivismo hacker, che si occupa di perseguire i propri obiettivi, ovvero la difesa della libertà contro gli interessi individuali dei potenti. Il movimento è nato nel 2003 e ha adottato come simbolo la famosa maschera di Guy Fawkes resa celebre dal film V per Vendetta. Guy Fawkes è stato un cospiratore inglese che ha cercato di rovesciare il potere costituito e in questa visione si riconosce Anonymous.

Le armi a disposizione del movimento sono quelle degli attacchi cibernetici, con la rivelazione di contenuti riservati su Internet. Il nome Anonymus non si riferisce a una persona in particolare, ma come sostengono gli attivisti del movimento si riferisce a un comportamento preciso, ovvero quello della difesa della libertà.

Gli attacchi più famosi di Anonymous

Nel corso degli anni Anonymous è balzato di frequente agli onori delle cronache per i suoi attacchi hacker. Tra i più celebri ricordiamo quello alla Chiesa di Scientology e a vari governi come quello tunisino, quello egiziano, quello statunitense e addirittura al Vaticano. Anonymous ha effettuato diversi attacchi anche alle istituzioni italiane e a società come Enel.

Ora si apre un nuovo delicatissimo capitolo della lotta di Anonymous, quello della lotta alla Russia di Putin nell’ambito di un conflitto ben più grande.

