Vostro Onore quante puntate Accorsi in delirio per la fiction Rai

Stefano Accorsi non vedeva l’ora di poter mostrare al pubblico Vostro Onore, fiction Rai che adatta la serie Your Honor con protagonista Bryan Cranston. Scopriamo quante puntate attendono il pubblico nelle prossime settimane.

Scopriamo qual è il programma della messa in onda di Vostro Onore, nuova fiction Rai con Stefano Accorsi che esordisce lunedì 28 febbraio. Ecco come l’attore ha presentato la serie TV.

Vostro Onore, parla Stefano Accorsi

Intervistato da Mara Venier a Domenica IN, Stefano Accorsi ha presentato Vostro Onore, nuova fiction Rai in prima serata su Rai 1 da lunedì 28 febbraio. L’attore ha spiegato la trama, per poi sottolineare come la storia offra scene molto avvincenti, pur restando ancorato a un tema intimistico, ovvero il rapporto padre-figlio. Un elemento che riguarda tutte le versioni dello show, a partire dall’originale israeliano, fino alla versione USA con Bryan Cranston. Ogni Paese ha però deciso di porre l’attenzione su un elemento o l’altro. In Italia la famiglia ha una rilevanza cruciale e per questo l’analisi di questa relazione occupa il primo posto nella fiction Rai.

Vostro Onore, quante puntate

Vostro Onore farà il proprio esordio lunedì 28 febbraio in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Andranno in onda i primi due episodi della fiction, che proseguirà per quattro appuntamenti in totale. Ecco il programma completo della serie TV con protagonista Stefano Accorsi:

Vostro Onore – Primo e secondo episodio: 28 febbraio

Vostro Onore – Terzo e quarto episodio: 7 marzo

Vostro Onore – Quinto e sesto episodio: 14 marzo

Vostro Onore – Settimo e ottavo episodio: 21 marzo

