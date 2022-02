Zelensky moglie e figli: la famiglia del Presidente dell’Ucraina

Zelensky, andiamo a scoprire qualcosa in più sulla famiglia del Presidente dell’Ucraina: chi sono la moglie e i figli.

In questi difficili giorni in cui la guerra è tornata a minacciare l’Europa, uno dei protagonisti della scena mondiale è senza dubbio il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che sta guidando i suoi connazionali in una strenua resistenza dall’attacco ucraino. Accantonando per un momento i fatti bellici, andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata del numero uno ucraino, in particolare sulla sua famiglia.

ZELENSKY COMICO: NON SOLO BALLANDO CON LE STELLE, LA CARRIERA DA VIP

Zelensky: la famiglia del Presidente ucraino

Il leader dell’Ucraina è sposato da tantissimo tempo con l’architetta ucraina Olena Kyjacko. I due si sono conosciuti al liceo e si sono sposati nel 2003. Oltre alla vita sentimentale, i due coniugi hanno condiviso anche quella lavorativo, considerando che la donna ha scritto gli sketch del marito quando Zelensky era comico, prima di intraprendere la carriera politica.

Dal loro amore sono natti anche due figli: la prima è Oleksandra, nata nel 2004, mentre il secondo è Kirilo, venuto al mondo quasi dieci anni dopo, nel 2013. La famiglia di Zelensky è rimasta insieme al Presidente ucraino dopo lo scoppio del conflitto con la Russia, provando a supportare il leader in questo momento difficile.

La situazione di Zelensky e dei suoi familiari è infatti ovviamente delicata. Non solo la paura del conflitto, ma il Presidente ucraino ha più volte ribadito di temere per la propria vita e per quella dei suoi familiari, che sarebbero degli obiettivi concreti dell’avanzata russa. Al momento tutti sono ancora salvi e Zelensky continua a guidare la resistenza ucraina, chiedendo aiuto all’Occidente e incitando i suoi connazionali a resistere. Nella speranza che presto la situazione possa rientrare e che non ci sia più bisogno di nascondersi dalla terribile guerra che sta animando l’Europa in questi giorni.

