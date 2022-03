De Gregori e Venditti in concerto: la scaletta del tour 2022

De Gregori e Venditti, vediamo la scaletta dei loro concerti previsti per il 2022: tutte le canzoni che i due cantautori canteranno.

Uno degli eventi musicali più attesi del 2022 è senza ombra di dubbio il concerto congiunto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Due dei più grandi cantautori della musica italiana che si esibiranno nelle loro canzoni più famose, per una serie di appuntamenti davvero imperdibile. I due cantautori si conoscono da praticamente una vita, ma sarà la prima volta che si esibiranno insieme. Il loro tour è stato più volte rinviato a causa della pandemia, ma finalmente quest’estate potrà andare in scena. Vediamo dunque quale sarà la scaletta dei concerti di De Gregori e Venditti.

De Gregori e Venditti, la scaletta del tour

Essendo la loro unione praticamente un inedito, non abbiamo dei precedenti su cui basarci. Non è però difficile immaginarsi che i due si esibiranno nei loro rispettivi successi più famosi, sono tantissimi i brani iconici appartenenti ai due repertori. Sicuramente l’uno canterà anche le canzoni dell’altro, con delle reinterpretazioni e riarrangiamenti che promettono davvero di regalare momenti unici. Ne abbiamo già avuto un assaggio con la pubblicazione di due singoli come Generale e Ricordati di me che sono stati reinterpretati in coppia, con risultati veramente eccellenti.

Prepariamoci a sentire dunque i più grandi successi dei due cantautori. Da La donna cannone, Rimmel e La leva calcistica della classe 68 sponda De Gregori a Notte prima degli esami, Ci vorrebbe un amico e Unica sponda Venditti. Chiaramente una canzone attesissima è Grazie Roma che i due cantautori, entrambi tifosi romanisti, sicuramente canteranno, soprattutto nella cornice dell’Olimpico, dove questo brano si candida a essere uno dei momenti più iconici del concerto. Essendo tante le canzoni bellissime scritte dai due nelle loro lunghe carriere, è probabile che molte canzoni debbano rimanere fuori dalla scaletta dei vari concerti.

