Grease colonna sonora chi ha scritto le canzoni del musical

Grease è senz’altro uno dei più famosi musical della storia del cinema: scopriamo chi ha scritto le canzoni del film.

Nella cerchia dei film più iconici che hanno fatto la storia del cinema c’è senza dubbio Grease, il musical per eccellenza. Grease è un film generazionale, capace di diventare una pietra miliare non solo del genere, ma del cinema in totale e di influenzare diverse generazioni con i suoi costumi e le sue canzoni iconiche. I brani di Grease sono infatti entrati a pieno titolo nella cultura generale, venendo ballati e interpretati in tutto il mondo. Scopriamo dunque chi ha realizzato la colonna sonora del celebre film del 1978.

Grease: chi ha scritto le canzoni

La colonna sonora di Grease è una delle più fortunate della storia del cinema e include canzoni di enorme successo come You’re The One That I Want, Greased Lightnin’ e Summer Nights. L’album contenente la colonna sonora riuscì addirittura ad arrivare al primo posto della classifica degli album più venduti in America nel 1978 e ha ottenuto il disco di platino in diversi stati. Ma chi ha composto questo capolavoro della musica cinematografica? Le canzoni di Grease, interpretate alla perfezione dai protagonisti del musical come John Travolta e Olivia Newton-John, portano la firma di diversi artisti.

Barry Gibb ha scritto Grease, mentre John Farrar è l’autore di alcuni dei brani più amati del musical come Hopelessly Devoted To You e You’re The One That I Want. Quasi tutti gli altri brani sono poi stati realizzati dalla coppia formata da Jim Jacobs e Warren Casey, mentre Richard Rodgers e Lorenz Hart hanno confezionato Blue Moon e Louis ST. Louis e Scott Simon hanno dato vita a Sandy. Un lavoro incredibile, con tanti artisti che hanno dato vita a una delle colonne sonore più riuscite e amate della storia del cinema.

