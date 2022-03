Saverio Raimondo chi è la moglie star dell’amore fisico

Saverio Raimondo, scopriamo chi è la moglie del comico: c’è una clamorosa incomprensione a riguardo che coinvolge la famosa pornostar.

Tra i comici più in voga nel panorama italiana c’è sicuramente Saverio Raimondo, uno dei volti di Comedy Central News. Il comico ha cominciato la sua carriera ad appena 18 anni, iniziando a scrivere e condurre programma satirici e apparendo in televisione per la prima volta nel programma Tetris, condotto da Luca Telese su La7. Da lì Raimondo ha cominciato ad apparire con una frequenza sempre più assidua su La7, diventando poi un volto rappresentativo di Comedy Central. Uno degli aspetti più controversi che riguardano Saverio Raimondo è la figura della moglie, perché un famoso sketch ha generato delle incomprensioni incredibili: scopriamo tutti i dettagli riguardo questa situazione abbastanza paradossale.

Saverio Raimondo: chi è la moglie

Parlando della moglie del famoso comico, in molti pensano che si tratti di Valentina Nappi, la famosa pornostar. In realtà così non è, e allora da dove nasce questa incomprensione? Dal fatto che Saverio Raimondo ha veramente sposato la Nappi una volta, ma si trattava semplicemente di una messinscena, di uno sketch comico. Dunque Saverio Raimondo non è realmente sposato con Valentina Nappi, e allora con chi condivide la propria vita? La risposta è avvolta dal mistero, perché il comico non svela molto della sua vita privata.

La sfera sentimentale di Saverio Raimondo è avvolta dal mistero, l’ultima dichiarazione a riguardo risale addirittura al 2017, quando il comico ammise di essere single. In cinque anni però davvero tutto potrebbe essere cambiato, quindi non c’è alcuna notizia a riguardo. La cosa sicura, a ogni modo, è che non si tratta di Valentina Nappi, sposata solo per finta da Saverio Raimondo durante una gag televisiva.

