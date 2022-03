Terza puntata per questa nuova edizione di Stasera tutto è possibile, esilarante programma comico condotto dall’ex ballerino Stefano De Martino, che continua a ottenere ottimi ascolti e consensi.

Il pubblico adora Stasera tutto è possibile, un vero programma d’intrattenimento godibile. Scopriamo gli ospiti che andranno ad arricchire lo show condotto da Stefano De Martino.

Stasera tutto è possibile, ospiti puntata 1 marzo

Scopriamo quali sono gli ospiti in studio per Stasera tutto è possibile, programma comico esilarante condotto da Stefano De Martino, in onda in prima serata su Rai 2 dalle ore 21.20. Confermati ancora una volta i pilastri dello show che affiancano il conduttore e mattatore. Si tratta di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Quest’ultimo sarà regolarmente al suo posto, considerando come la puntata sia registrata. Occorre sottolinearlo perché in realtà il celebre comico è alle prese con il recupero dopo un duro infortunio. Attraverso i suoi social l’attore ha informato i fan del suo stato di salute. Si è fratturato tibia, perone e malleolo in un colpo solo.

Altro ospite fisso è Vincenzo De Lucia, che imiterà Sandra Milo e Maria De Filippi in questo appuntamento. Un gran numero di ospiti arricchirà la puntata, come di consueto. Spazio all’esuberanza di Elettra Lamborghini e Valeria Graci. Si metteranno poi alla prova Ema Stokholma, Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo e Claudio Lauretta.

Ci sarà un mix di giochi vecchi e nuovi. Il tema di questa terza puntata sarà Una notte al museo. Avremo modo di rivedere alcuni giochi di questa edizione. Da C’era una giravolta, introdotto nella seconda puntata, a Chiuditi sesamo e colonna sonora, che il pubblico ha apprezzato nella prima. Spazio poi a giochi classici:

Segui il labiale

Freeze Dance

Serenata Step

Do Re Mi Fa Male

Stanza Inclinata

