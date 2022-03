Chi è Umberto Tobia Righi manager di Lucio Dalla e narratore di Per Lucio

Per Lucio è un documentario di Pietro Marcello dedicato al cantautore Lucio Dalla. Si basa sui ricordi di due persone fondamentali per la vita dell’artista: Umberto Tobia Righi il manager e Stefano Bonaga, amico d’infanzia

Per celebrare l’arte e la carriera di Lucio Dalla, il regista Pietro Marcello ha dato vita al documentario Per Lucio. L’unicità della pellicola è data dal coinvolgimento diretto di due persone che sono state fondamentale nella vita del cantautore. Una di queste è Umberto Tobia Righi, manager di Lucio Dalla per 46 anni. Scopriamo chi è e come ha conosciuto l’artista.

In un’intervista rilasciata qualche anno fa a Red Ronnie, Tobia Righi ha ricordato quando ha conosciuto Lucio Dalla. Era il 1960 e all’epoca l’artista aveva 17 anni e suonava il clarino in una jazz band dove era presente anche Pupi Avati. Dopo qualche tempo, lo stesso regista aveva intrapreso la sua carriera e solo dopo qualche anno nel 1966 Tobia e Lucio Dalla si sono ritrovati. Arrivato al ristorante Cesari, il cantautore era alla ricerca di un manager e Stefano e Giorgio Bonaga, amici di Lucio Dalla, avevano indicato Tobia Righi come la persona adatta.

Lo stesso Tobia racconta in Per Lucio che Lucio Dalla aveva fatto questa richiesta precisando però di non avere tanti soldi. “Stanotte penso a quanto posso darti e poi ti dico”, le parole di Lucio Dalla poi dopo tre giorni iniziò il suo sodalizio con un viaggio a Gallipoli dove l’artista doveva esibirsi. Tobia è diventato così un uomo di fiducia, una sorta di padre e punto di riferimento per tutta la sua carriera. Mai stato manager prima dell’incontro con Lucio Dalla, l’uomo si è reso conto dopo poco di essere determinante per lui.

Un legame così intenso che ancora oggi è vivo grazie ad un patto fatto tra Tobia Righi e lo stesso Lucio. I due, tifosissimi del Bologna, si erano ripromessi che se uno dei due fosse morto, l’altro avrebbe continuato a prendere i biglietti delle partite per entrambi. E infatti ogni anno Tobia Righi conferma i due abbonamenti allo stadio Dall’Ara, uno accanto all’altro, fila 8 posto 19 per Lucio, fila 8 posto 20 per Tobia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI