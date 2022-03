Doc 2 torna in onda dopo la pausa della scorsa settimana. In onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25 la sesta puntata della fiction medica con protagonista Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti.

Scopriamo le anticipazioni degli episodi 11 e 12 di Doc 2. Agnese si ritroverà a mettere tutto in discussione, mentre Gabriel troverà finalmente la forza di aprirsi con Giulia e rivelare al reparto la dolorosa verità che custodisce dentro di sé.

Doc 2, anticipazioni episodio 11

Le anticipazioni dell’episodio 11 di Doc 2, dal titolo Ragioni e conseguenze, in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25, il 3 marzo. Agnese è piena di dubbi. Non sa se inseguire i propri sogni o meno. Ritroverà la madre di Manuel ricoverata al Policlinico Ambrosiano. Si tratta del bambino che ha preso in affidamento con il marito Davide. La crisi di quest’ultimo e la vicinanza di Andrea avranno un peso cruciale nella sua scelta.

Damiano e Giulia si allontaneranno, mentre Gabriel si aprirà con la psicologa che ne segue il percorso di guarigione psicologica. Inizierà anche ad aprirsi con gli altri in merito al periodo drammatico vissuto.

Doc 2, anticipazioni episodio 12

Le anticipazioni dell’episodio 12 di Doc 2, dal titolo Gold standard, in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25, il 3 marzo. Andrea Fanti torna a ricoprire il ruolo di primario, anche se soltanto per un giorno. Non vedeva l’ora di poter indossare di nuovo quel camice. Il caso vuole, però, che si ritrovi a fare i conti con un blackout informatico decisamente anomalo. Tutto andrà in tilt ma non lui. Dovrà prendere decisioni importanti e dalle conseguenze molto delicate, mostrando a Caruso e Cecilia d’essere ancora quello di un tempo.

