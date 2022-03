Quale Allegria storia testo significato canzone Lucio Dalla

Un testo intimo e toccante quello della canzone Quale Allegria di Lucio Dalla. Scopriamo il significato del brano

Quale Allegria è una delle canzoni più famose di Lucio Dalla. Viene scritta dal cantautore tra il 1976 e il 1977 ed è inserito nell’album Com’è profondo il mare. Si tratta del primo progetto discografico che vede Lucio Dalla come unico autore di tutte le canzoni. Quale Allegria è un testo intimo e profondo, la prima canzone d’amore scritta da Lucio Dalla che parla di un amore andato via e mai più trovato. I giorni scorrono sempre uguali, senza emozioni, senza allegria.

A Paolo Piermattei, suo stretto collaboratore, Lucio Dalla confidò che l’Andrea che cita nella canzone era un povero emarginato di Roma al quale lui, spesso, pagava il pranzo. Quale Allegria racconta la disillusione ed è una confessione spietata e struggente che emoziona ad ogni ascolto.

Quale Allegria testo

Quale allegria

Se ti ho cercato per una vita senza trovarti

Senza nemmeno avere la soddisfazione di averti

Per vederti andare via

Quale allegria

Se non riesco neanche più a immaginarti

Senza sapere se strisciare se volare

Insomma, non so più dove cercarti

Quale allegria

Senza far finta di dormire

Con la tua guancia sulla mia

Saper invece che domani ciao come stai

Una pacca sulla spalla e via

Quale allegria

Quale allegria

Cambiar faccia cento volte per far finta di essere un bambino

Con un sorriso ospitale ridere cantare far casino

Insomma far finta che sia sempre un carnevale

Sempre un carnevale

Senza allegria

Uscire presto la mattina

La testa piena di pensieri

Scansare macchine, giornali

Tornare in fretta a casa

Tanto oggi è come ieri

Senza allegria

Anche sui treni e gli aeroplani

O sopra un palco illuminato

Fare un inchino a quelli che ti son davanti

E son in tanti e ti battono le mani

Senza allegria

A letto insieme senza pace

Senza più niente da inventare

Esser costretti a farsi anche del male

Per potersi con dolcezza perdonare

E continuare

Con allegria

Far finta che in fondo in tutto il mondo

C’è gente con gli stessi tuoi problemi

Per poi fondare un circolo serale

Per pazzi sprasolati e un poco scemi

Facendo finta che la gara sia

Arrivare in salute al gran finale

Mentre è già pronto Andrea

Con un bastone e cento denti

Che ti chiede di pagare

Per i suoi pasti mal mangiati

I sonni derubati i furti obbligati

Per essere stato ucciso

Quindici volte in fondo a un viale

Per quindici anni la sera di Natale

