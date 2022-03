Il 10 marzo andrà in onda la settima puntata di Doc 2, fiction medical con Luca Argentero. Scopriamo cosa accadrà nelle anticipazioni di questo nuovo doppio appuntamento.

Ecco uno sguardo a ciò che avverrà giovedì 10 marzo in Doc 2. Sono tante le questioni ancora irrisolte, lavorative e private. Un nuovo pericolo si annida nelle ombre per Andrea Fanti.

Doc 2, anticipazioni episodio 13

Ecco le anticipazioni dell’episodio 13 di Doc 2, che andrà in onda giovedì 10 marzo in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25, dal titolo Così lontani, così vicini. I medici si prendono cura di un ragazzo sordocieco. Sarà difficile per loro riuscire a capire in che modo aiutarlo, considerando la sua condizione. Riuscire ad avere contatti con lui e farsi comprendere è tutt’altro che semplice. Il suo modo di entrare in contatto con il mondo esterno avviene unicamente attraverso il contatto.

Non mancano colpi di scena, con Cecilia Tedeschi che spiazzerà del tutto Andrea Fanti con una proposta inaspettata. I due si sono avvicinati molto di recente e lui ha scoperto come l’abbia giudicata troppo in fretta. La proposta in questione, però, avrà anche delle ripercussioni su Agnese e Giulia. Le due donne saranno preda della gelosia. Momento complicato per Riccardo, che scoprirà un segreto su Doc. Questo lo porterà ad affrontare una crisi profonda. Gabriel metterà invece Elisa in difficoltà, facendole una proposta.

Doc 2, anticipazioni episodio 14

Ecco le anticipazioni dell’episodio 14 di Doc 2, che andrà in onda giovedì 10 marzo in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25, dal titolo Senza nome. Giulia deve fronteggiare tutti gli scheletri nell’armadio che hanno complicato non poco il suo rapporto con la madre. Il nuovo compagno della donna viene ricoverato. Per i medici è però moto complesso capire le cause del suo malessere. Andrea Fanti, intanto, sembra a un passo dal tornare a ricoprire il ruolo di primario. Cecilia scopre però qualcosa di estremamente compromettente sul suo conto.

