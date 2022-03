Film e serie TV da vedere su Netflix nuovi a Marzo 2022

Il calendario Netflix di marzo 2022 è molto ricco e a dir poco interessante. Sono tanti i film e le serie TV in arrivo ma di seguito ne segnaleremo soltanto alcuni nuovi, consigliati. Titoli adatti a svariati tipi di spettatori. Pronti per un po’ di sano binge watching?

Da Bridgerton 2 a The Adam Project, ecco le uscite Netflix a marzo 2022 tra serie TV e film da non perdere. Un numero di titoli enorme per un mese di storie incredibili.

Marzo 2022, serie TV Netflix

Frammenti di lei – dal 4 marzo: un episodio violento stravolge la vita quieta e noiosa di madre e figlia, Laura e Andy. La prima reagisce dinanzi a un uomo armato. Diventa l’eroina locale ma sua figlia scorge un’ombra dentro di lei che ignorava.

Guida astrologica per cuori infranti 2 – dal 8 marzo: Alice è alla ricerca del grande amore e, al tempo stesso, di una grande chance lavorativa. La sua vita cambia grazie a Tio, che le mostra come le stelle possano influenzare la nostra vita.

I diari di Andy Warhol – dal 9 marzo: una docuserie che va oltre le opere d’arte più iconiche e restituisce la dimensione umana, intima e privata. Il tutto tratto dalle storie pubblicate, postume, dalla sua segreteria Pat Hackett.

The Last Kingdom 5 – dal 9 marzo: lo stato di salute di Alfred peggiora e vede svanire sempre più il suo sogno di un’Inghilterra unita. Uhtred, intanto, deve prendere il comando e fronteggiare una nuova minaccia, il condottiero Sigrid.

Una semplice domanda – dal 18 marzo: Alessandro Cattelan alla ricerca di una risposta concreta sull’essere felici. Il suo viaggio lo conduce attraverso numerose interviste a personaggi celebri e personalità incredibili, da Paolo Sorrentino a Roberto Baggio.

Bridgerton 2 – dal 25 marzo: Lord Anthony Bridgerton è il figlio maggiore della celebre famiglia. È visconte e deve trovare moglie. L’amore è in secondo piano per lui, che vuole una donna adatta al suo fianco, così da salvaguardare il nome della sua famiglia. Nessuna rispetta i suoi canoni ma di colpo giungono dall’India Kate Sharma e sua sorella minore Edwina.

Thermae Romae Novae – dal 25 marzo: anime tratto dall’omonimo manga, che vede l’architetto Lucius, che vive nella Roma di Adriano, occuparsi di progettazione di terme. Di colpo si ritroverà nel Giappone odierno. Scoprirà nuove tecnologie che lo renderanno una celebrità nel suo tempo.

Marzo 2022, film Netflix

Against the Ice – dal 2 marzo: nel 1909 il capitano danese Ejnar Mikkelsen guida una spedizione artica. Intende confutare la rivendicazione degli Stati Uniti sulla Groenlandia nordorientale, basata sulla presupposizione che questa fosse divisa in due territori separati. Abbandonata la nave e l’equipaggio, si avvia in una spedizione tra i ghiacci con un compagno inesperto, Iver Ivresen. Il viaggio di ritorno sarà però più complesso del previsto, spingendoli a lottare per sopravvivere.

Beth e Kate sono amiche da tempo, stanche del lavoro e della loro routine. Si concedono una mini vacanza in Croazia. Dopo un inizio fantastico, il viaggio si tramuta in un incubo quando viene ritrovato il cadavere di Kate e Beth è una delle principali sospettate.

Leone ha 16 anni ed è figlio di Paolo e Simone. Il primo è molto tenero ma sa essere molto rigido, il secondo è più brillante ma lo tradisce da due anni. Questa scoperta stravolge gli equilibri. Una tempesta che travolge Leone, a sua volta alle prese con la scoperta dell’amore.

Adam ha 13 anni e ha subito l’improvvisa morte del padre. Di colpo si imbatte in un pilota ferito nel suo garage, scoprendo che si tratta di una versione più vecchia di sé proveniente dal futuro. Ha rischiato tutto pur di tornare. È una missione segreta che richiede l’intervento di entrambi. Dovranno tornare nel passato in cerca del padre, così da salvare il mondo.

un improbabile ladro si intrufola nella villa di un odioso miliardario. Sta per fuggire quando i proprietari giungono di colpo per una mini vacanza improvvisa. Non c’è alternativa se non sequestrarli. Le cose però si complicheranno non poco da questo momento in poi.

soldati intraprendono una missione segreta attraverso un arcipelago ghiacciato. Devono trasportare un pacco misterioso che potrebbe porre fine alla guerra. Non hanno però idea dei pericoli da fronteggiare una volta giunti in territorio nemico. Al centro della trama vi è Caroline Edh, pattinatrice di velocità divenuta soldatessa. La sua è una missione del tutto differente.

Il mio amore è un fiore di ciliegio – dal 24 marzo: film tratto dall’omonimo romanzo di Keisuke Uyama. Haruko è un aspirante fotografo che si innamora perdutamente di Misaki, che di professione fa la parrucchiera. Trova il coraggio di chiederle un appuntamento ma di colpo lei scopre d’avere una malattia molto rara che ne accelera l’invecchiamento.

