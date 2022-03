Gf Vip, Soleil smaschera il patto segreto con il fidanzato

Gf Vip, Alfonso Signorini ha scoperto il patto siglato tra Soleil e il fidanzato fuori prima del reality

Nella puntata di ieri sera 3 marzo del Grande Fratello Vip, a sorpresa sul finale torna protagonista Soleil. Nella scorsa puntata si era già anticipato che si sarebbe parlato del misterioso fidanzato della Sorge fuori dalla Casa. Non c’è stato però tempo lunedì e quindi spazio all’amore per la bionda concorrente è stato dato ieri sera prima di svelare il secondo eliminato al televoto flash. Prima si è letto un bigliettino che ha scritto a Gianluca, con toni particolarmente amichevoli, ringraziandolo per i suoi allenamenti che l’hanno tirata su e i discorsi fatti insieme prima del suo addio al Gf Vip.

Poi finalmente è arrivato il momento tanto atteso da giorni dai fan della Sorge. Alfonso signorini, in confessionale senza che nessun altro concorrente sentisse, ha parlato del fidanzato di Soleil con la diretta interessata. Prima di tutto ha detto che esiste. Una notizia che sembra banale, ma non lo è, visto che in molti su Twitter ironizzavano che fosse inventato sulla famosa scia del finto compagno della Prati Mark Caltagirone. Non ha voluto fare nome e cognome perché il fidanzato della Sorge tiene molto alla privacy, ha chiuso infatti tutti i suoi profili social e rimosso foto da Google. Preferisce tenere separata dalla tv il suo lavoro di importante imprenditore con l’azienda di famiglia.

Poi Alfonso Signorini ha svelato ieri sera 3 marzo del patto che Soleil ed il suo fidanzato hanno siglato prima dell’ingresso dell’influencer al Gf Vip: Qualsiasi cosa succeda sappi che io sarò sempre con te e tu sarai sempre con me. La Sorge ha detto di volero mantenere ancora con fiducia e onore. Il conduttore ha rivelato anche il fidanzato tiene fede a quel patto fatto con Soleil. Ha aggiunto che non vede l’ora di vederla e che sta facendo dei corsi intensissimi in palestra per essere in forma quando la vede. Ma già lo era! ha commentato felicissima la Sorge.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI