Antonino Cannavacciuolo senza barba: beccato FOTO

Avete mai visto Antonino Cannavacciuolo senza barba? Ci sono degli scatti inediti dello chef che risalgono agli inizi della sua carriera, davvero rari

Antonino Cannavacciuolo è lo chef più famoso degli ultimi anni anche per la sua folta barba diventata un’icona di stile. Di origini napoletane, è nato a Vico Equense dove abita in parte durante l’anno dividendosi con lago d’Orta, in Piemonte, dove si trova Villa Crespi. Il resort cinque stelle è di proprietà di Relais & Chateaux ed è diretto dal 1999 da Antonino Cannavacciuolo e sua moglie anche per il ristorante due stelle Michelin che ospita.

Lo chef stellato è però noto al grande pubblico per essere diventato giudice di Masterchef e per il suo personaggio televisivo che ha bucato lo schermo raggiungendo così la notorietà anche social con quasi 3 milioni di followers. Nel corso del tempo non ha mai perso la sua indole genuina e il suo piglio sincero che lo contraddistinguono. Per questo ama ricordare le sue origini, gli insegnamenti anche in cucina di suo padre e il percorso di vita che lo ha portato a diventare un grande professionista dei fornelli.

Nato il 16 aprile 1975 a 46 anni di età è alto oltre un metro e novanta e anche un personaggio per la sua fisicità. Da giovane era però diverso dall’immagine che vediamo oggi nel collage che vi proponiamo a sinistra un Antonino Cannavacciuolo magro e senza barba. Uno scatto inedito pubblicato dallo stesso chef sul suo profilo Instagram nel suo album di ricordi del suo percorso.

Gossippando sui suoi social, è bello vedere quei pochi ma rappresentativi scatti che il giudice di Masterchef posta sulla sua vita privata: l’amore per sua moglie Cinzia Primatesta e per i loro due figli Andrea ed Elisa. Del resto il suo motto è “se avete radici salde nella vita, potete andare lontano”.

