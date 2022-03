Noi fiction Rai: quante puntate sono e dove vedere

Grande attesa per la nuova fiction Rai con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Si tratta di Noi e a renderla incredibilmente intrigante per la maggior parte del pubblico è il fatto che si tratti di un remake italiano di una delle serie più apprezzati degli ultimi anni. Parliamo di This is Us. Seppur si riprenderà il concetto di base della trama, questa sarà totalmente originale, con l’aggiunta di qualche gustoso rimando. Un occhiolino per i fan dello show USA.

Di seguito riportiamo il programma completo degli episodi di Noi che andranno in onda nelle prossime settimane. Svariati appuntamenti per riuscire a cimentarsi in questo viaggio lungo 30 anni al seguito della famiglia Peirò, che vede a capo Pietro e Rebecca, fianco a fianco per una vita. Lino Guanciale, protagonista della serie al fianco di Aurora Ruffino, ha ammesso come This is Us sia ormai divenuto un classico del mondo della serialità mondiale. Un racconto dalla struttura a volte complessa, in grado di incrociare differenti piani temporali, coinvolgendo il pubblico nelle storie di differenti generazioni. Per questo è un meccanismo che parla a tutti. Nell’adattamento, ha spiegato, vi è spazio per la storia delle famiglie del nostro Paese. Un esempio valido un po’ per tutti, con sguardo rivolto dagli anni ’80 al presente.

Noi, quante puntate e dove vedere

Domenica 6 marzo va in onda la prima puntata di Noi, fiction Rai remake di This is Us. Sono previste in totale sei puntate, con l’ultima che andrà in onda il 10 aprile. Ognuna di queste è suddivisa in due episodi, per un totale di 12 storie proposte della durata di 50 minuti l’una. Ecco il calendario della serie:

Prima puntata: 6 marzo 2022

Seconda puntata: 13 marzo 2022

Terza puntata: 20 marzo 2022

Quarta puntata: 27 marzo 2022

Quinta puntata: 3 aprile 2022

Sesta puntata: 10 aprile 2022

Chiunque volesse vedere Noi, nuova fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino, potrà farlo in prima serata su Rai ogni domenica dal 6 marzo al 10 aprile. In alternativa si potrà recuperare con calma ogni singolo episodio attraverso il sito o l’app RaiPlay, disponibile via smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI