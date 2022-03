Grande Fratello VIP pronostici televoto 7 marzo: chi è in nomination

Grande Fratello Vip: scopriamo i pronostici per quanto riguarda la puntata di lunedì 7 marzo, tra la doppia eliminazione e un nuovo finalista.

Si fa sempre più vicina la finalissima dell’edizione più lunga del Grande Fratello Vip. Manca esattamente una settimana all’atto conclusivo di questa stagione del reality e ormai tutti gli inquilini rimasti nella casa sperano legittimamente di poter arrivare fino alla fine del programma. La puntata di lunedì 7 marzo sarà molto importante in tal senso, perché ci saranno una doppia eliminazione e la proclamazione di un nuovo finalista, che andrà ad aggiungersi a Delia Duran e Lulù Selassie, che hanno già strappato un pass per la finalissima del 14 marzo. Andiamo dunque a scoprire i pronostici per la puntata del 7 marzo del GF Vip.

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP STASERA 7 MARZO, ALFONSO SA LA VERITÀ SULLA JERU CAPANNA DA VIDEO ESCLUSIVI

Chi uscirà stasera 7 marzo dal Grande Fratello Vip

A rischio eliminazione ci sono Jessica Selassie, Davide Silvestri e Miriana Trevisan. I tre si giocano la permanenza all’interno della casa, anche se le emozioni per gli inquilini della casa non finiranno qui. Oltre al televoto, infatti, ci saranno anche un’altra eliminazione e la proclamazione del terzo finalista di questa edizione del GF Vip. Scopriremo queste cose solo durante la diretta della puntata, mentre possiamo farci un’idea di chi sarà l’eliminato dal televoto. Andando a vedere il solito sondaggio lanciato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, le stime dei pronostici sembrano abbastanza sorprendenti.

Il preferito del pubblico nel web è infatti Davide Silvestri, che negli ultimi tempi sembrava in calo nella classifica delle preferenze degli spettatori. Il gieffino invece si piazza al primo posto nel sondaggio, con il 25% circa delle preferenze, ma le due inseguitrici sono lì a tallonarlo: Jessica segue col 33% e Miriana invece si piazza all’ultimo posto col 32%.

Come si può evincere dalle percentuali però l’esito del televoto è completamente incerto visto che i tre sono vicinissimi nelle preferenze del pubblico. Davide Silvestri per ora ha un piccolo vantaggio, vediamo se lo manterrà, mentre tra Jessica e Miriana è un testa a testa serratissimo per rimanere nella casa.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI